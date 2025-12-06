女性放屁更臭？科學家揭示生理現象與大腦健康的驚人關聯

多項研究指出，女性的屁味比男性更濃烈。（示意圖／翻攝自pexels）

人類平均每天放屁約20多次，而氣味的強弱並不一致。多項研究指出，女性的屁味比男性更濃烈，這個看似令人尷尬的生理現象背後，其實與人體複雜的化學運作、社會文化壓力，甚至神經退化疾病的風險，存在令人意想不到的連結。

據《紐約郵報》報導，這一切的起點可回溯至1998年，由胃腸科醫師雷維特（Dr. Michael Levitt）主導的研究。這位被科學界暱稱為「放屁之王」（King of Farts）的醫師，招募了16名健康成年志願者，讓他們佩戴1套特殊的「屁體收集系統」（flatus collection system），其核心是1根連接袋子的直腸導管。

在志願者食用斑豆（pinto beans）並服用瀉藥後，研究人員逐一收集氣體，再以「氣相層析─質譜分析」（gas chromatographic–mass spectroscopic analysis）精確分解其中成分，並請不知情的評審以0到8分的尺度嗅聞評分。

分析結果顯示，人類屁味的核心來源是含硫化合物，尤其是帶有典型「臭雞蛋」味的硫化氫（hydrogen sulfide）。雖然男性排出的氣體量更大，但女性屁中的硫化氫濃度明顯更高，評審也一致給出「味道更強烈」的結論。

這也讓科學家理解，為何女性在社會文化中通常對放屁感到更為尷尬；2005年的研究便指出，異性戀男性對自己的屁被聽到或聞到最不介意，而異性戀女性則最容易感到困擾。

然而，這股令人皺眉的氣味，也許對女性大腦有意想不到的保護作用。高濃度的硫化氫雖具毒性，但低濃度硫化氫則是人體調節的重要分子之一，尤其參與「硫化作用」（sulfhydration），協助腦細胞之間的訊息傳遞。研究指出，這項作用會隨年齡下降，而在阿茲海默症（Alzheimer’s disease）患者中下降得更劇烈。

2021年，約翰霍普金斯大學醫學院（JHUSOM）的研究團隊，利用基因工程方式製造出類似阿茲海默症病理的小鼠，並注射1種攜帶硫化氫的化合物「NaGYY」來觀察其影響。

結果多達12週的行為測試顯示，接受硫化氫治療的小鼠記憶力與運動能力提升約50%，牠們更能記住平台出口位置，也顯得更加活躍。更令人關注的是，即便是部分阿茲海默症造成的行為退化，在硫化氫補充後竟呈現可逆的跡象。然而，目前尚無法確定同樣的效果是否能在人體中重現。

