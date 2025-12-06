女性放屁「味覺衝擊」更強烈？ 研究揭驚人硫化氫濃度與大腦健康關聯

健康中心／程正邦報導

研究證實，女性放屁確實比男生還臭。（圖／翻攝自推特）

人類平均每天放屁約 20 次，這項看似令人尷尬的日常生理現象，背後其實隱藏著複雜的生物化學機制。多項醫學研究指出，女性排出的屁在氣味強度上，確實可能比男性更具「味覺衝擊」。

研究發現，異性戀男性不在意放屁被發現，異性戀的女性則很困擾。（圖／油條兄弟 授權）

1998 年「放屁之王」研究：女性屁中硫化氫濃度更高

據《紐約郵報》報導， 1998 年被科學界暱稱為「放屁之王」（King of Farts）的胃腸科醫師雷維特（Dr. Michael Levitt），為了科學化地分析人類排氣成分，設計了一套特殊的「屁體收集系統」（flatus collection system）。研究中，16 名健康志願者在食用斑豆並服用瀉藥後，研究人員利用連接導管的袋子收集氣體，再以「氣相層析─質譜分析」（gas chromatographic–mass spectroscopic analysis）精確分解成分，並請不知情的評審以 0 到 8 分的尺度進行嗅聞評分。

分析結果顯示，人類屁味的核心來源是含硫化合物，特別是帶有典型「臭雞蛋」氣味的硫化氫（hydrogen sulfide）。儘管男性排出的氣體總量往往更大，但女性屁中硫化氫的濃度卻明顯高於男性。評審也一致為女性的屁味給予「味道更強烈」的結論。

這項科學發現，間接解釋了社會文化層面的差異：一項 2005 年的研究便指出，異性戀男性對自己的屁被聽到或聞到最不介意，而異性戀女性則最容易為此感到困擾或焦慮。

三上悠亞透露拍攝70多部片以來，曾有男優對著她放屁，讓她留下極大陰影。（圖／翻攝自三上悠亞IG）

臭味背後的健康連結：硫化氫的神經保護潛能

然而，這股令人皺眉的硫化氫氣味，對於人體而言並非完全有害。儘管高濃度的硫化氫具有毒性，但在低濃度下，它卻是人體內重要的氣體傳訊分子之一，參與調節多項生理機能。

科學界將這種作用稱為「硫化作用」（sulfhydration），它在腦細胞之間的訊息傳遞中扮演重要角色。研究指出，這種硫化作用會隨年齡增長而下降，並且在阿茲海默症（Alzheimer’s disease）患者的大腦中，下降得更為劇烈，顯示其可能與神經退化性疾病有關聯。

AV女優線上賣屁！3年狂賺70萬：我要當上放屁女王（圖／翻攝自mslushbotanist IG）

2021 突破：硫化氫治療改善阿茲海默症小鼠記憶

這項發現引發了科學家探索硫化氫是否能對抗神經退化。2021 年，約翰霍普金斯大學醫學院（JHUSOM）的研究團隊，利用基因工程方式製造出具有類似阿茲海默症病理的小鼠，並給予這些小鼠注射一種攜帶硫化氫的化合物「NaGYY」進行治療。

據約翰霍普金斯醫學院（JHUSOM）的研究報告，長達 12 週的行為測試結果令人振奮，接受硫化氫治療的小鼠，其記憶力與運動能力提升了約 50%。牠們在迷宮測試中表現得更活躍，更能記住平台出口的位置。研究人員更驚訝地觀察到，即便部分阿茲海默症造成的行為退化，在硫化氫補充後竟呈現出可逆的跡象。

儘管目前尚無法確定同樣的神經保護效果是否能在人體中重現，這項研究仍為未來透過調節硫化氫代謝來治療神經退化性疾病，開啟了一扇新的大門。這個看似不雅的生理現象，背後實則隱藏著影響人類健康與大腦機能的關鍵化學奧秘。

