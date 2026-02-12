女性更年期不是衰退，而是「反向青春期」！專家曝：用對調理方法，身體會更有力量

過去談到更年期，常見說法多半偏向負面，例如新陳代謝變慢、容易發胖、失眠、情緒起伏、骨質疏鬆、記憶力下降等。不過，史丹佛大學女性健康專家Stacy Sims博士提出不同看法。她認為，這些變化未必全是更年期本身造成，而是許多女性仍沿用二、三十歲時的生活與運動方式，來面對已經改變的荷爾蒙系統。當身體機制不同，卻沒有調整策略，才會讓人感到失控。

什麼是「反向青春期」？

Sims博士將更年期比喻為「反向青春期」。青春期時，荷爾蒙劇烈變化，身體結構、情緒與能量模式都在重組，代謝系統也重新建立。更年期則像是這個過程的鏡像版本，神經、代謝、肌肉與骨骼都在重新設定。她指出，與其對抗衰老，不如理解這是一個系統重建的階段，順著變化調整做法，身體未必只會走下坡。

常見三個做法，可能適得其反

不少女性在發現體重上升後，選擇大幅節食、增加大量有氧運動。但Sims博士指出，吃太少、動太多，反而可能提高壓力荷爾蒙，使脂肪更難減少。

另外，若只進行低強度有氧運動，例如快走、慢跑，刺激可能不足。她認為，更年期後女性對力量訓練與高強度刺激的需求其實增加。

還有一個常被忽略的面向是蛋白質與恢復。肌肉並非自然消失，而是缺乏足夠刺激與營養。睡眠、呼吸與壓力管理，在這個階段與運動同樣重要。

調整策略，有機會更強壯

Sims博士建議，將力量訓練放在優先位置，每週2至3次，著重大肌群，例如下肢、核心與背部。重點不是練到筋疲力盡，而是給予足夠強度刺激。她形容，肌肉是更年期女性重要的「代謝器官」。

飲食方面，每餐都應攝取優質蛋白質，例如雞胸肉、魚蝦、豆類，同時減少精緻碳水，多攝取如花椰菜等十字花科蔬菜。她指出，更年期女性對蛋白質的需求其實高於年輕時。

此外，也要重視恢復與休息，好好睡眠、管理壓力。她強調，在更年期，恢復本身就是訓練的一部分。

Sims博士認為，更年期不是下坡，而是身體進入新階段。當方法跟著調整，這段時期未必只有衰退，也可能是重新建立力量的開始。

