女性更年期即躁又熱？中醫調理改善情緒與睡眠
【健康醫療網／編輯部整理】許多中年女性夜半看著旁邊呼呼大睡的另一半，一股莫名不甘願的情緒，讓人覺得委屈而生氣。 桃園長庚中醫婦科高銘偵醫師表示，婦女失眠讓情緒更加焦躁不安，害怕夜晚的到來，害怕睜眼到天明。常常做完家事，等小孩睡著，終於有空閒開始滑手機，但過了凌晨1、2 點就難以入眠，若是半夜上廁所或熱醒後，也經常就再也睡不著了。
女性更年期睡眠障礙、情緒起伏 約在停經前2至3年
高銘偵醫師進一步說明，婦女停經過程是在數年間逐漸進行的，從月經一向規則逐漸變為月經不規則，最後到月經完全不來，這幾年過渡時期就稱為更年期。台灣女性平均停經年紀在 50～51 歲，更年期約在停經前的 2～3 年，症狀常見潮熱盜汗、胸悶心悸、睡眠障礙、情緒起伏煩躁易怒或莫名低落（嚴重甚至有焦慮、憂鬱），影響婦女的生活品質及與家庭成員的相處。
更年期潮熱女性 透過中藥調理改善情緒與睡眠
更年期是女性無法避免的生理過程，是從有排卵到不能排卵的階段 ( 與青春期相反 )。但同樣是賀爾蒙下降，為什麼有些人潮熱症狀嚴重？有些人卻沒有更年期症候？高銘偵醫師解釋，「更年期症狀」是人體對賀爾蒙的濃度變化調控不好，就像高山症的發生是人體對高度快速上升的適應調控不好所導致，同樣高度變化有些人有症狀，有些人則沒有！
她進一步提到，臨床上潮熱的病人，常處方當歸六黃湯、滋陰降火湯、知柏地黃丸、大補陰丸等來補腎滋陰降火，症狀嚴重可加黃連、黃柏等清熱中藥，輔助生地、麥門冬滋陰的中藥，玫瑰花、合歡皮疏肝解鬱的中藥。在中藥調理下，讓患者情緒及睡眠品質改善。
熬夜、手術等潮熱症狀更明顯 可挑滋陰生律食物調整
臨床上觀察日夜顛倒或長期熬夜，或因手術、化療或放療導致停經，潮熱汗多症狀都比較明顯。愛吃炸雞、桂圓、花生、腰果、核桃、開心果、麻辣鍋，更容易耗傷津液，加重內熱之症，讓更年期燥熱盜汗症狀更嚴重。相反地，要鼓勵更年期婦女多食用具有滋陰生津、活血潤腸的白木耳、黑木耳等食物。
親人應同理與陪伴 女性需自我覺察與認同
高銘偵醫師提醒，親人應同理與陪伴女性害怕變老的心情，青春期及更年期女人都是身處賀爾蒙的風暴中，了解更年期及學習如何平順度過，減少與家人之間發生衝突，自我覺察與自我價值認同，是女人一生中重要的課題。
建議女性不要把重心一直都放在小孩老公身上，心甘情願再做，沒有什麼是一定要做跟應該要做的事，要選擇做自己真心喜歡的事或發展自己興趣。若夫妻或親子有重大衝突，氣話勿衝口而出，先離開現場，可寫字條或快走平復心情，慢一點想好再溝通，不讓自己因一時情緒沖昏頭，言語傷人傷己卻又事後懊惱，陷入自責情緒低落的惡性循環中。
原文出處：長庚醫訊第四十六卷第十期
更年期婦女代謝症候群風險增！國健署推「F4」生活法則助穩身心
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66818
