女性更年期 中醫防骨鬆、憂鬱症

根據統計，台灣女性更年期約在45至55歲左右，因卵巢逐漸停止製造荷爾蒙，不適症狀可能在停經前2至3年出現，並延續至停經後。中醫師鄭鶴祝表示，只要均衡飲食、規律運動、充足睡眠，輔以中醫調理，可以舒緩熱潮紅、情緒波動等更年期症狀，減少罹患心血管疾病、憂鬱症、骨質疏鬆等風險。

「更年期是身體老化的自然過程，但不等於疾病。」鄭鶴祝說，中醫認為更年期是「腎氣漸衰、陰陽失衡」的自然過程，若能及時調理，能避免疾病發生。許多女性因為雌激素分泌減少，提高心血管疾病的發生率，約有2成罹患代謝症候群，而骨質流失的速度也會加快。

現代醫學視更年期為「亞健康」的高峰期，身體尚未生病，但已出現功能性失調。鄭鶴祝強調，中醫的「治未病」觀點符合預防醫學，更年期若能及早調理，不僅能緩解不適，更能預防共病發生與惡化。現代人壓力大，停經年齡層有逐漸下降趨勢，有些女性不到40歲就卵巢早衰，更應及早準備。

鄭鶴祝指出，中醫預防共病的核心策略，可從針灸、食療、運動、情緒照護等多管齊下，並依體質選方，選對適合的食材或中藥。在食療養生方面，可多吃黑芝麻、山藥、枸杞、銀耳等滋陰補腎食材；運動則可進行太極、瑜伽、快走，促進氣血流通、強化骨骼。

進入更年期後，荷爾蒙的混亂使得心血管問題增加，要避免攝取過多油、鹽、糖，以減低心血管疾病及肥胖的風險。鄭鶴祝建議，應多攝取豆類、魚油、蔬果，少攝取咖啡因、酒精；黃豆及其製品富含大豆異黃酮，可緩解女性更年期症狀、預防骨鬆、保護心血管，平衡荷爾蒙後，自然情緒穩定。

鄭鶴祝提醒，更年期不只是荷爾蒙變化，更是全身系統的調整期。如果有頭暈、心悸、煩躁，可服用「天王補心丹」、針灸「神門穴」及「百會穴」等方式，疏肝平肝、養心安神。若內分泌失衡，常會情緒波動、睡眠障礙，容易有胸悶、易怒、健忘等症狀，可用「加味逍遙散」、「甘麥大棗湯」，搭配按摩「三陰交」、「內關穴」，疏肝解鬱、養心健脾。

