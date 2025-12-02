女性更適合馬拉松、鐵人三項？專家揭「隱藏優勢」讓運動效果加倍

隨著兩性運動訓練資源平等 ，男女性成績會逐漸拉近，你知道女性有哪些優勢嗎？國際運動生理學家暨營養科學家史黛西．辛姆斯 博士（Stacy T. Sims PhD）、私人教練席琳娜．葉卡（Selene Yeager）於《女力全開》一書中，結合最新科學研究與競技運動的多年實戰經驗，引領女性依照獨有的生理節奏，科學規劃訓練、飲食與恢復，全面釋放運動潛能。以下為原書摘文：











你「投球像女生一樣」，你「跑步像女生一樣」。這種帶有貶意的「像女生」言論，在我們的社會中無所不在，甚至成為一種根深蒂固的偏見。正因如此，2015年女性衛生用品品牌「好自在」（Always）在超級盃播出的60秒廣告，才會引發如此巨大的迴響。

廣告 廣告

這則廣告透過發起「#像個女生」（#LikeAGirl）活動，直接挑戰了這種刻板印象，澈底翻轉了這句話的意義，從原本的羞辱，轉變為充滿力量的讚美。正如前言所提到的，「像女生一樣競賽」代表什麼？它意味著女性同樣能在運動場上大放異彩。

不過，我向來有話直說，所以必須坦白告訴你：女性在運動場上的確會面臨一些現實挑戰。若純粹從體能數據來看，女性在某些方面的表現可能不如男性。但別忘了，我們也擁有獨特的生理優勢，而這些，或許是你從未深入了解的。現在，就讓我們一起揭開女性身體的奧祕，看看它如何在運動中發揮作用。





女性有更強的耐力



無論你是跑馬拉松、參與長距離自行車騎行（Gran Fondos）、參加鐵人三項比賽，或者只是為了保持健康而運動，訓練對兩性的作用機制相似。

隨著訓練時間和強度的增加，體能狀態也會愈來愈好。你的身體能輸送和使用更多的氧氣（最大攝氧量，VO2 Max）；你能在肌肉求饒前，把訓練的節奏拉得更快（乳酸閾值，lactate thresh-old）。你會變得更強健、更能燃燒脂肪。而上述的一切，都會使你的表現變得更好。

先撇除開放水域游泳這個例子不談，一般而言，在體重相同的情況下，男性在跑步、走路和自行車方面的速度通常優於女性。2022年發表的研究報告指出，在極短程的賽事中，兩性的表現差距相對較小，但隨著賽程拉長，這個差距也隨之擴大。

因此，相較於男性，女性在60公尺賽程的成績慢了8.6%，在100公尺賽程慢了9.6%，在200 公尺賽程慢了11%，在400公尺賽程慢了11.7%，然而，一旦超過這個距離，兩性在耐力運動中的表現差異，就差不多維持在10%～12%之間了。

為什麼會這樣？嗯，我們的情況就跟豐田Prius 一樣，如果它要跑得比福特野馬（Mustang）快，需要採取一些不同的策略，因為它裝配的引擎比較小。女性的心臟比較小（重量比男性輕26%）、肺臟比較小（體積比男性小10%～12%），舒張壓也比較低（心臟未收縮、且心室充滿血液時的動脈壓力）。

這些先天的生理特性會使我們容易有最大心率（maximum heart rate）較低和高溫脫水的問題。這也意味著，我們每一次心搏能打出的含氧血較少，女性的心輸出量（cardiac output）比男性少了約20%。

「含氧血較少」意味著我們的呼吸速率必須更高，所以，我們的呼吸肌（例如橫膈膜和肋骨之間的肋間肌）也需要更努力地工作，並消耗大量的能量。呼吸肌在收縮時，就跟其他骨骼肌一樣，需要有充足的血流來滿足它對氧氣的需求。

如果你在呼吸上需要耗費比較多的氧氣，那麼在最大運動狀態（maximal exercise）的時候，流向你呼吸肌的血量很可能也會比較多。故一旦你加快了運動的步調和呼吸的頻率，就會很難與男性一較高下，因為流往腿部的血量會變少。

女性的心臟和肺臟較小、攜氧能力較低，這表示我們的最大攝氧量（身體可利用的最大氧氣量）低於男性，平均低了15%～25%左右（如下圖所示）。因此，如果男、女選手做相同的運動量，女性的心率會比較高，也需要用更多的氧氣來完成。

女性運動消耗更多氧氣





女性能快速恢復體能



總的來說，由於女性的雌激素，以及肌肉中的粒線體所含的蛋白質與男性不一樣，所以相較於男性，我們對碳水化合物的依賴比較低，對脂肪的依賴比較高。這聽起來似乎是一件好事，在某些方面來說，也確實如此，因為脂肪是有氧運動的主要燃料。

但在我們需要非常高強度的活動時，這就不是一件好事，因為它會使身體避免消耗肝醣（在月經快要來的荷爾蒙高峰期，這樣的影響會非常強烈），導致我們更難負荷高強度的活動。

啟動身體爆發力時，碳水化合物至關重要，因為無氧能量系統需要靠它們補給能量。假如你血液中的碳水化合物含量較低，就表示身體可能正猛踩煞車，因為它無法動用體內儲存的肝醣，就無法得到踩下油門所需的能量。

說到能量，由於男性的第二型肌纖維比較發達，與這類肌纖維相關的產能酶（energy-producing enzyme）比較豐沛，所以他們的「糖解能力」（glycolytic capacity）也會比女性高。把上面這段話說得白話一些，就是「在缺氧的情況下，男性能燃燒比較多的葡萄糖」。

在需要短時間展現強大爆發力的活動中，這樣的生理條件會使他們表現得比我們出色，但這也表示，他們體內會堆積比較多的乳酸，需要花比較長的時間才能完全恢復體能。



（本文摘自／女力全開：首本從荷爾蒙出發、針對女性專屬生理機制與身體構造，量身打造的全方位運動與營養指南／三采文化）

歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！

看更多優活健康網相關報導

運動完才狂喝水錯了？盤點「運動前必做的8件事」有效提升運動表現

為什麼努力運動，體重反而上升？專家揭「4大原因」別只在乎數字



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為女性更適合馬拉松、鐵人三項？專家揭「隱藏優勢」讓運動效果加倍