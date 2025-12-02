「女性服兵役」公投結果揭曉 逾8成瑞士公民反對

瑞士針對女性服兵役，進行全國性公投，結果有超過8成的選民，投下反對票。

瑞士在11月30日進行「女性是否應該服兵役」公投，結果出爐，超過84%的公民，反對讓女性服兵役，或是加入民防隊的提案。（葉柏毅報導）

雖然瑞士是永久中立國，但是年輕男性仍然被要求要服兵役，或是加入民防隊伍，也能夠從事其他類型的服務。如果不想服兵役，必須繳交一筆「免役費」；至於女性，則是可以自由選擇是否要當兵。瑞士這次的這項公投案，是要求所有瑞士公民，包括女性，都要服兵役，並且把國安概念，應用到軍事或民防服務以外領域。

廣告 廣告

支持者主張，每個人都應該為更強大、更有能力因應危機的瑞士，承擔責任。不過反對者則是認為，女性服兵役將增加政府支出；此外，也擔心這項措施會導致大量年輕女性暫時離開勞動市場，從而損害經濟。

政府方面則表示，目前，瑞士軍隊和民防部門，已經有足夠人力，儘管強制女性服兵役，可能被視為邁向性別平等，但這會對許多已經承擔大量無償育兒、照護及家務工作的女性，帶來額外負擔。