女性沉默殺手！卵巢癌初期偽裝「腸胃病」醫曝恐怖存活率

卵巢癌是發生在卵巢組織的惡性腫瘤，由於卵巢位於骨盆腔深處，早期病變難以察覺。

張瑜芹醫師表示，這種癌症多見於更年期後的女性，但年輕女性也可能罹患。最令人擔憂的是，卵巢癌初期症狀極不明顯，患者可能僅出現腹脹、下腹悶痛、食慾變差或頻尿等情況，這些症狀極易被誤認為腸胃問題或其他小毛病。

醫師指出，卵巢癌的高風險因素包括年齡增長、家族病史及基因突變。50歲以上女性罹患機率明顯增加，若家族中有卵巢癌、乳癌或大腸癌病史，風險也會提高。特別是帶有BRCA1或BRCA2基因突變的女性，罹患卵巢癌的機率比一般人高出許多。此外，未曾生育、肥胖或長期高脂飲食等生活型態，也可能增加發病風險。

廣告 廣告

存活率方面，張瑜芹醫師強調，卵巢癌的預後與發現時機密切相關。第一期發現的患者，五年存活率可達90%以上；但若發現時已是第三或第四期，存活率將大幅下降至30%以下。由於早期症狀不明顯，許多患者確診時已是晚期，這也是卵巢癌死亡率偏高的主要原因。

復發率同樣令人憂心。醫師表示，第三期或第四期患者的復發機率可能超過70%，即使早期患者仍有一定風險。復發通常發生在治療後的兩年內，因此這段期間的密切追蹤極為重要。患者需定期回診、監測腫瘤指數及接受影像檢查，以便及早發現並控制復發情況。

治療方面，卵巢癌通常以手術為主，目的是切除腫瘤及受影響的組織。術後多數患者需接受化療，以消滅殘存的癌細胞。對於特定類型或復發的卵巢癌，可能會搭配標靶治療或放射線治療。是否需要化療，醫師會根據腫瘤類型、期數及患者整體狀況來決定。若腫瘤發現得早、範圍小且沒有擴散，某些情況下僅透過手術就能達到良好效果。

張瑜芹醫師提醒，女性應留意持續腹脹、消化不良或排尿習慣改變等警訊。若這些症狀持續數週不緩解，應儘早就醫檢查。醫師可透過骨盆腔超音波、CA-125腫瘤指數檢測或影像檢查來評估是否有異常。定期婦科檢查是提早發現卵巢癌的最佳方法，特別是高風險族群更應提高警覺，把握黃金治療時機。

更多品觀點報導

長期堆積壞情緒「8種癌症」真的會憋出來

女子額頭「長硬塊」就醫一查：竟是骨瘤

