女性注意》長期便祕、肥胖...醫揭這些人都是「肚臍疝氣」高風險群，3招自我檢查





摘要：肚臍疝氣多因腹壁薄弱或腹壓上升形成，女性發生率更高。常見症狀包含肚臍凸起、悶脹或牽扯痛，嚴重可能導致腸阻塞。腹腔鏡微創修補傷口小、恢復快，對準備懷孕的女性也更安全。醫師提醒，若肚臍在用力時鼓起、平躺後仍無法回縮或伴隨疼痛紅腫，應盡早就醫。

41歲的徐女士日前在外院接受婦科手術，原以為恢復順利，卻發現肚臍周圍出現一個鼓鼓的突起，甚至伴隨明顯疼痛。她因此前往台北慈濟醫院一般外科求診，經陳昱天醫師觸診後，發現是手術切口導致的「肚臍疝氣」。隨即安排腹腔鏡修補手術，術後隔天平安出院。

由於徐女士正準備懷孕，若疝氣在孕期因腹壓升高而惡化，可能造成更多風險；所幸手術修補後，她順利懷孕，也能安心迎接新生命。

女比男更常見！肚臍疝氣為什麼會發生？

肚臍是腹壁中較薄弱的部位，一旦周邊筋膜先天閉合不完全，或因後天腹壓上升，就可能讓脂肪、網膜甚至腸段從薄弱處突出形成疝氣。

陳昱天醫師說，肚臍疝氣在成人相當常見，「約 20～50% 的成人可能有輕微肚臍疝氣」，女性發生率甚至比男性高，可達3：1。

常見讓腹壓上升的因素包括：

反覆咳嗽

長期便秘

搬重物

懷孕、多次生產

肥胖

肝硬化合併腹水

曾接受腹部手術、傷口癒合不佳（易形成切口疝氣）

臨床上，常見症狀包括：

肚臍周圍明顯突出

悶脹感、牽扯痛

嚴重時可能出現紅斑潰瘍、腸阻塞

若腸段被卡住造成缺血，甚至可能引發敗血症，是需要立即處理的急症。

腹腔鏡修補傷口小、恢復快 孕期更安全

肚臍疝氣主要透過觸診即可診斷，必要時會輔以超音波或電腦斷層評估。

傳統手術需在患處開約 10 公分傷口，將缺口縫合並覆蓋人工網膜。雖然效果良好，但傷口較大、恢復較慢。

相較之下，腹腔鏡微創手術僅需 3 個不到 1 公分的小傷口，甚至可只利用肚臍處的小孔完成修補，能大幅減少疼痛與感染風險。

以徐女士為例，兩次婦科手術導致切口疝氣，不僅影響生活，也讓她對未來懷孕感到擔心。陳昱天醫師指出，若疝氣在孕期惡化，治療受限且風險更高，因此建議於懷孕前修補完成，才能讓孕期更安全。

如何自我檢查肚臍疝氣？醫師教你三招

陳昱天醫師提醒，民眾可透過以下方式自我檢查：

站立或用力時觀察肚臍是否鼓起

平躺後若仍無法回縮或感到疼痛、紅腫

曾做過腹部手術者，注意傷口周圍是否有突起或潰瘍

若有上述情況，建議儘早就醫，由外科醫師評估是否需要治療。

資料來源：台北慈濟醫院提供。



