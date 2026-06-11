女性獨享「鳳凰日」6/14降臨 趁4吉時喝水一甩衰運

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本週日（14日）將迎來女性專屬的「鳳凰日」。命理師高宏寓指出，這是每28天才會出現一次的絕佳轉運時機，對女性來說堪稱「百無禁忌」的開運日。

高宏寓指出，在鳳凰日當天，女性選在四個吉時內喝下一杯溫開水，並在心中默念今天的3個目標，為自己注入滿滿正能量。（示意圖／資料照）

高宏寓表示，「鳳凰」在傳統命理中象徵女性的強大能量，這天被譽為「極陽之日」，是重新修復能量的好日子。他指出，無論是求孕、求財、求健康，或是動土、入宅、買車、購買精品犒賞自己，甚至佈施做公益、安靜察覺自我或居家斷捨離，都是非常棒的安排。

鳳凰日開運妙招

高宏寓強調，「鳳凰日」這天對女性具有特殊的能量加持。他建議女性在這天把握機會，無論是進行重要的生活決定或日常的自我修復，都能獲得更強的能量支持。這個特殊的日子不僅限於傳統的開運儀式，更涵蓋了現代女性的各種生活需求，從事業發展、財運提升，到身心靈的自我照顧，都能在這天得到加乘的效果。

女性轉運關鍵時刻

根據高宏寓的說法，「鳳凰日」的出現頻率相對稀少，每28天才會降臨一次，因此女性應當珍惜這個難得的轉運機會。無論妳是計畫人生中的重大決定，或是想要透過小小的改變來提升生活品質，這一天都是最理想的時機。從購置新車、入住新家，到投資自己購買精品，甚至是進行家居整理與斷捨離，都能在「極陽之日」的能量加持下，獲得更好的效果與回饋。

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高宏寓指出，在鳳凰日當天，晨間「引氣」的四大良辰吉時包括：

子時：23：10-00：50

卯時：05：10-06：50

辰時：07：10-07：40

巳時：09：10-10：20

在這四個吉時內，先喝下一杯溫開水，並在心中默念今天的3個目標，為自己注入滿滿正能量。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

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