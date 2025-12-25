女性經濟實力提升 刷卡3指標超越男性

台北市 / 綜合報導

性別平權時代來臨，近年來，不只女力崛起，女性也提高經濟自主能力，我國的信用卡消費結構，也出現明顯變化。聯合信用卡處理中心，公布最新信用卡大數據分析指出，近一年來，女性持卡人在「刷卡金額」、「交易筆數」以及「用卡數」三大指標皆過半、而且高於男性，顯示女性已成為支撐國內信用卡消費的主力。專家分析，這幾年，女性經濟獨立程度提升，更加願意提升自己、與生活品質，也捨得在自己身上花錢，透過經濟實力，靠自己打造安全感。

每逢週年慶，百貨公司就變成戰場，民眾搶排搶快，更要搶買，收銀台刷卡單越疊越高，顯見國人的消費力，近年來，國人消費行為，也出現明顯轉變，聯合信用卡處理中心，24日公布最新的信用卡大數據，近一年來女性持卡人，在刷卡金額、交易筆數、以及用卡數，3大指標全面領先男性，顯示女性已經成為，我國消費市場的關鍵主力。

兩性專家欣西亞說：「漸漸女性她們的經濟實力，其實也是越來越高，所賺的錢，更多的資源留在自己身上，自然會更加願意去提升自己，或者是提升自己的生活品質，究竟用什麼方法，可以讓自己去滿足情緒價值，有的時候消費這件事情，就是一個比較，她們願意去選擇的方式。」

從去年7月到今年6月的數據指出，女性刷卡金額占比達52.86%，交易筆數占51.66%，消費使用卡數占比，更高達55.75%，三項指標都過半，而且高於男性，如果以「單卡使用行為」觀察，男性展現「集中刷卡」特性，平均每卡年刷卡金額達7萬383元，高於女性的6萬2629元，而女性大多傾向，依不同消費場景跟回饋機制，「分散使用」多張信用卡，從年齡結構來看，男女消費力高峰，都是落在40至50歲族群，但女性的消費高峰，延伸至50到60歲，而男性消費，則是比較集中在30到50歲區間。

信用卡專家洪子勛說：「只要是一般消費，可能都會有一些，相對應的回饋比例，或者是說如果以一些特定卡別，它們也會針對，一些消費的項目去做加碼。」

女力抬頭，反映出現代社會中，不管是日常採購線上消費，女性都展現穩定，且持續的消費動能，也讓國內男女消費板塊，逐漸出現變化。

