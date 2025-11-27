女性親友月經週期易同步？ 專家：可能為資訊及統計偏差

女性之間真的會因為長時間相處，而使彼此月經週期趨於同步嗎？美國婦產科醫師學會研究員詹森（Rachel Jensen）接受《衛報》訪問表示，科學界尚未發現任何會促使「經期同步」的生物學機制，現有研究也無法證明人體是如何啟動相關效應。

報導指出，1970年代初期，美國學者麥克林托克（Martha McClintock）曾發布首篇關於經期同步的研究，透過觀察住宿舍的大學生，發現居住地相近或共享同一環境的女性，月經週期會趨於同步，該發現還因此被命名為「麥克林托克效應」（McClintock Effect）。

到了1990年代，仍有後續研究支持麥克林托克的論點，並認為可能是外界的「嗅覺線索」或費洛蒙影響，而加速或延後經期。

然而，美國亞利桑那州梅約診所女性健康部門主任克林（Jewel Kling）指出，較近期的研究經過更嚴謹的設計後，「大致上都未能發現同住女性之間有任何經期同步情況」。

美國克里夫蘭診所婦產科醫師扎諾蒂則提出，這種看似與親友經期同步的現象，可能是統計與資訊偏差造成，而非基於生物學原因。

詹森進一步解釋，人們通常較為熟悉親近之人的月經時間，因此當雙方週期重疊時，就會更容易察覺；且由於經期長度及間隔因人而異，某兩位女性經期若發生重疊，在統計上極為常見。也有研究顯示，「經期同步」的頻率，實際上和單純依機率偶然重疊的次數相同。

不過詹森也說，能理解經期同步的傳聞為何流行，因為這種覺得自己身體運作機制和身邊親友同步的想法，會令人感到親近與安慰。

《衛報》綜合醫師看法指出，已知會影響月經週期與持續時間的因素包含BMI、年齡、心理壓力、部分藥物、甲狀腺疾病、多囊性卵巢症候群等疾病，以及吸菸、飲酒、咖啡因攝取量等飲食方式和運動狀況。

