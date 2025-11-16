女性訴離成趨勢 財產歸屬難談

司法院統計顯示，近4年女性訴離超越男性，律師指出，夫妻間對財產歸屬爭執最大。圖為立委與民團呼籲贍養費法律性質應轉變。（本報資料照片）

演藝圈再爆婚變風暴，男星范姜彥豐控妻子粿粿婚內出軌吵翻天，反映現代社會離婚與法律挑戰。司法院統計顯示，早期提離婚訴訟者以男性較多，但近4年女性訴離超越男性，民國113年差距再加大，女性已較男性高出7.7個百分點。律師指出，夫妻間對財產歸屬爭執最大，對律師而言也是一大挑戰。

「不管你離婚原因是什麼、還是有小三，最後都是錢的問題。」宇軒國際法律事務所律師廖芳萱表示，從前大家覺得離婚不光彩，現在離婚率高，身邊也有同性朋友離婚後也過得不錯，加上女性經濟獨立，不想再被迫承擔傳統角色壓力，更能追求想要的生活方式。

廣告 廣告

婦女新知倡議部主任王筱涵也表示，近年女性婚姻諮詢比例增加，主要想提前了解離婚後財產分配和小孩子的問題，相較於過去是遇到問題才來諮詢，現在女性更傾向提早了解選擇，顯示配套給女性更多保障的重要性。

根據司法院統計，113年經法院離婚者，年齡層主要介於40至50歲間，婚齡則以逾5至7年以下者最多。隨著人口老化，65歲以上訴離者有270人，以男性居多。

在離婚理由方面，大多數以「其他重大事由難以維持婚姻」提告，女性則在「受他方為不堪同居之虐待」為由較多，男性以控告「惡意遺棄」為主，而在通姦除罪化後，以通姦為由提告案例寥寥可數。

「絕大多數還是因第三者。」理瑞法律事務所律師林瑞珠表示，通姦舉證困難，多數人會找徵信社。但民事部分，法官依慣例判賠的金額就是3至60萬元之間，這些錢有時都給了徵信社。她表示，女性一旦提告通常告到底，但必須舉證，許多不堪的生活瑣事會在法庭陳述，開庭幾乎都在吵架。

言士法律事務所律師葉志飛表示，女性訴離或諮詢比例約為男性2至3倍，理由以家暴居多，其次是婚外情。廖芳萱則說，婚外情一直是離婚理由，但不是最主要，最終問題仍與錢有關，包括金錢觀念不同。

「不只錢，小孩也是。」林瑞珠和葉志飛都指出，女性最關心的是財產分配和小孩問題，最後才是訴訟程序及律師費。律師們認為官司雖然還好打，但非常花時間；廖芳萱就曾處理一件官司打了8年才結束。

根據司法院及內政部統計，近10年地院離婚判決中，子女監護權多單獨判歸母親，占比逾6成，較10年前增加4.6個百分點，單獨判給父親則減少，共同監護則呈增加趨勢；離婚協議也有相同趨勢，去年共同監護占3成，較10年前增加12.5個百分點。

林瑞珠說，離婚訴訟中，法院會指派專業社工對小孩訪談，了解狀況再評估，通常年紀小判給媽媽，年紀在國中以上則依小孩意願，所以小孩問題反而容易解決。

但葉志飛認為，離婚引發的附帶請求，如子女親權、探視權等，涉及諸多因素，包括離婚後其他家庭成員等支援，法院裁量不易掌握，打起官司相對冗長困難。