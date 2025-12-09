女性調理品牌「天一愛」涉賣偽藥！負責人遭起訴

漢方女性調理品牌「天一愛」涉嫌賣偽藥。（圖／翻攝自品牌Youtube）





漢方女性調理品牌「天一愛」涉嫌賣偽藥，去年11月衛生局發函要求下架，卻擋掉政府機關的IP，讓執法人員無法進入官網，同時架設香港網站，繼續出貨牟利，直到12月才全數下架，銷售金額達166萬，今天（9）檢方將負責人和營運長依法起訴。對此「天一愛」回應，僅負責行銷與銷售，沒有參與產品開發或製作，將保留法律救濟途徑。

拍片宣傳藥廠，從原料檢驗藥材處理到萃取濃縮，天一愛自稱「台灣第一漢方女性調理品牌」，卻被發現涉嫌違法販售偽藥，一袋袋產品，全被發現都是中醫藥品。

檢調會同衛生局展開調查，看到他們還在銷售頁面介紹，消費者得按照一定的療程順序飲用，更宣稱產品可達調理功效，但天一愛根本沒有依規定申請許可。

例如淨化精萃舒孅精萃，衛福部查出成分是「生化湯」，而養氣、補身精萃則是十全大補湯，15天份賣6000元，但其實都是中藥配方。

去年11月，衛生局發函要求產品下架，前往公司稽查，但是朱姓負責人、白姓營運長卻還是繼續銷售，為了躲避追查，還擋掉政府機關的IP，讓執法人員無法順利進入天一愛官網。同時架設香港網站，持續透過往構平台出貨牟利，直到去年12月19日才將產品全數下架，短短不到一個月，銷售金額超過166萬。

《EBC東森新聞》實際回到天一愛，公司登記地址就在台北中山商圈，南京東路一段上，但是卻發現這裡只是一個共享辦公室。

天一愛發聲明駁指控，櫃台私下透露，天一愛只是把公司登記在這，儘管包含負責人等3人被抓後坦承犯行，也繳回166萬犯罪所得。但北檢痛斥，他們明知販售偽藥，仍持續曝光於市面，漠視國民健康，今將他們依法起訴。

對此，天一愛公司回應，僅負責市場行銷與通路銷售，並沒有參與產品製程任何成分開發或製作，但卻遭受同等處分，實屬不盡合理，不排除提出上訴。

