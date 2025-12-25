女性賦權1／東京影展新設女性賦權單元 都政府全力支持提升產業影響力

安朵莉雅娜滋維特寇比奇（右）透過女性賦權單元與《幕府將軍》宮川惠里子對談，請她分享好萊塢拍片經驗。（東京國際影展提供）

東京國際影展自去年起與東京都政府合作設立「女性賦權」單元，聚焦女性影人創作及女性相關題材的電影。今年共有7部來自海內外的電影入選，並邀請《幕府將軍》《國寶》團隊中的女性製片分享經驗，期望透過影展平台，提升女性在影視產業的影響力、讓更多女性創作者被看見，促進交流。

邁入第38個年頭的東京國際影展（Tokyo International Film Festival，以下簡稱東京影展），去年設立「女性賦權」（Women's Empowerment）單元，介紹女導演或女性題材電影，並由來自北馬其頓共和國的安朵莉雅娜滋維特寇比奇（Andrijana Cvetkovik）擔任該單元資深選片總監。

安朵莉雅娜2005年赴日，在日本大學攻讀電影取得博士學位，曾從事導演、編劇等工作，2014年成為首任北馬其頓共和國駐日大使，2018年卸任後持續旅居日本，並於2023年出任東京影展「SDGs in Motion」策展人，隔年成為女性賦權單元的資深選片總監。

安朵莉雅娜滋維特寇比奇來自北馬其頓共和國，去年起出任展女性賦權單元資深選片總監。

「SDGs in Motion」單元是以聯合國永續發展目標（SDGs）項目為主題的影展企劃，安朵莉雅娜接受本刊專訪表示：「此單元希望提高外界對永續發展目標的關注，我擁有電影人、外交官等身分背景，很關注人權問題，特別是女性在電影圈的權利經常遭忽視，企劃初期便是著重在環境與女權，去年則在東京都政府支持下設立了女性賦權單元。」

