女性賦權2／《幕府將軍》《國寶》成功靠女力 她不畏歧視：開啟對話取得信任

東京國際影展女性賦權單元今年邀請活躍於世界電影圈的女性製片宮川惠里子（左）、村田千惠子（右二）、水野詠子（右）與安朵莉雅娜滋維特寇比奇對談分享經驗。（東京國際影展提供）

東京國際影展與東京都政府合作設立「女性賦權」單元，由來自北馬其頓共和國的安朵莉雅娜滋維特寇比奇（Andrijana Cvetkovik）擔任該單元資深選片總監。安朵莉雅娜2005年赴日，在日本大學攻讀電影取得博士學位，曾從事導演、編劇等工作，也與海內外女性電影工作者頻繁交流，她說：「電影界的確存在性別歧視，不只在日本，透過影展交流，香港、土耳其等地導演也提到這類狀況。我認為歧視來自制度上的障礙與刻板印象，想辦法開啟對話、取得信任，對方或許就會開始理解妳想說的故事。」

廣告 廣告

米倉涼子（右）主演《劇場版派遣女醫X FINAL》去年入選女性賦權單元，她與岸部一德一起現身紅毯造勢。（東京國際影展提供）

「女性賦權」去年設立，米倉涼子主演的《劇場版派遣女醫X FINAL》也曾入選，除入選作品的播映外，單元也策劃相關論壇，促進電影人交流。今年邀請《幕府將軍》宮川惠里子、《國寶》村田千惠子、《七五計劃》水野詠子，3位活躍於世界舞台的日籍製片分享各自的經驗。

另外也安排《陽光只在這裡燦爛》導演吳美保與以《游牧人生》榮獲奧斯卡最佳影片的中國導演趙婷對談。趙婷帶著被選為影展閉幕片的最新作品《哈姆奈特》造訪東京，也獲頒今年度黑澤明獎，對談中她提到對女性身分感到驕傲，「這趟來東京前剛好月經來，我很喜歡經期，那五天我通常特別有創意。雖然每個月會感受到疼痛，情感也變得較為不安定，但我不覺得那是一種脆弱，反而覺得是一種智慧，若我們能珍惜這樣的智慧，在任何領域都能掀起不同的變化。」

導演趙婷新作《哈姆奈特》獲選為今年東京國際影展閉幕片，她鼓勵女性創作者：「這世界需要妳做自己，請享受妳是一名女性。」（東京國際影展提供）

東京影展「女性賦權」單元透過播映、對談形式來介紹女性作品，資深選片總監安朵莉雅娜指出：「透過影展的推動與媒體報導，讓更多人知道影視產業有很多女性努力投入，且有能力領導團隊。」

更多鏡週刊報導

女性賦權1／東京影展新設女性賦權單元 都政府全力支持提升產業影響力

女性賦權3／電影圈男性工作人員偏多 升格當爸媽成最大難題