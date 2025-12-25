女性賦權3／電影圈男性工作人員偏多 升格當爸媽成最大難題

由岸井雪乃（右）搭檔宮澤冰魚（左）《佐藤妻夫物語》講述一對情侶從交往到離婚的故事，貼近日常的描繪引人共鳴。（東京國際影展提供）

實力派新生代女星岸井雪乃搭檔混血男星宮澤冰魚主演的新片《佐藤妻夫物語》（暫譯）入選第38屆東京國際影展女性賦權單元，編導天野千尋以自己結婚生子後的感受為靈感，描繪一對男女從大學開始交往，在一起15年，最後離婚的故事。

天野千尋在東京接受本刊專訪，聊到女性在電影產業中的狀況時說：「十年前拍片時，現場一定會聽到男性罵人的怒吼聲，就算知道不是自己被罵也會害怕。當然女性工作人員同樣會在片場發脾氣，但這個圈子男性較多，所以來自男性工作人員的言語暴力也較多。」

廣告 廣告

導演天野千尋（左起）與演員岸井雪乃、宮澤冰魚現身第38屆東京國際影展紅毯。（東京國際影展提供）

天野千尋強調，比起性別，在電影圈中扯上育兒更是個難題。儘管社會對男女的刻板印象逐漸轉變，電影拍攝現場男女比例也有變化、有新的勞動規範，但她表示：「拍電影非常耗時，若進入拍攝期，小孩接送與照顧都只能拜託先生。若夫妻都在這個圈子工作，很多太太會為了小孩不得已停工，甚至無法繼續工作，就算現在片場的女性助理人員增加，但女性技術人員仍是少數。」

更多鏡週刊報導

女性賦權1／東京影展新設女性賦權單元 都政府全力支持提升產業影響力

女性賦權2／《幕府將軍》《國寶》成功靠女力 她不畏歧視：開啟對話取得信任