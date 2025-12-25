女性賦權4／她嘆當媽放棄電影「彷彿失去身分」 《佐藤妻夫》剖析婚姻角色轉換困境

導演天野千尋（左）從自身經驗構思《佐藤妻夫物語》，大讚岸井雪乃（右）的詮釋讓角色更富有力量。（東京國際影展提供）

東京國際影展（Tokyo International Film Festival，以下簡稱東京影展）的女性賦權單元今年設立第2年，今年有7部來自世界各地的電影入選，包括日本的《佐藤妻夫物語》《藍反射》、香港導演譚惠貞的《像我這樣的愛情》等，囊括不同題材。由岸井雪乃與宮澤冰魚主《佐藤妻夫物語》描繪一對情侶的日常，從結識到交往，一起走了15年，最終卻以離婚收場。

香港名導關錦鵬（左）擔任譚惠珍（右）新作《像我這樣的愛情》監製，親自到片場給予建議。中為演員廖子妤。（翻攝自譚惠珍IG）

《佐藤妻夫物語》中，宮澤冰魚飾演夢想成為律師卻在司法考試屢屢挫敗的男子，女友岸井雪乃卻順利考上律師，變成家中支柱。編導天野千尋透露10年前結婚生子後，因申請不到托兒所，暫時放棄工作育兒，她說：「那時候我有種失去身分的感覺，彷彿遭社會遺棄，看著在外工作的老公覺得他很自由，內心升起恨意。」

回歸片場後，天野必須大清早上工，丈夫扛下育兒、家事責任。天野笑曝：「我回到家發現老公很像過去的我，眼神充滿恨意，才意識到這不是性別差異問題，而是立場不同，看到的景色也會不同，因此創作這個故事。」她從自身經驗出發，再將傳統日本價值觀融入故事中，如思想頑固，不願離婚的老先生、認定長男就必須回鄉下繼承家業的奶奶等角色，發人省思。

