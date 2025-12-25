女性賦權5／手天使義工分享成靈感 港片《像我這樣的愛情》探索身障者情慾

《像我這樣的愛情》描繪腦性麻痺患者與性義工的愛情故事，編導譚惠珍從一名台灣手天使義工的分享獲取靈感創作。（英皇電影提供）

香港新銳導演譚惠貞新片《像我這樣的愛情》入選第38屆東京國際影展（Tokyo International Film Festival，以下簡稱東京影展）女性賦權單元，電影以身障者情欲為題材，譚惠貞接受本刊專訪透露創作契機，她透露：「我原本對這類題材不感興趣，但偶然遇到一名手天使義工與我分享很多故事。例如一名接近40歲的身障者曾問，『你可以告訴我，我的陰道在哪嗎？』她並不是個十多歲的小女孩，那時候我覺得應該把故事拍出來。」

譚惠貞為劇本奔走田調，也看了同樣處理類似題材的韓國電影《綠洲》、印度片《乾吧！我的彩虹人生》，以避免內容重複。她強調：「我並不想過於著重社會議題或說教，只是想說一個女孩的成長和自主，以及她對性、對愛情的好奇和啟蒙。」

曾演出《梅艷芳》的馬來西亞籍演員廖子妤飾演腦性麻痺患者，亮眼的演出在香港上映後引發熱烈討論。譚惠貞分享：「殺青那天我深刻感受到，原來這部電影演員找了2、3年，就是為了等她來拍。」譚惠貞指出，3年前就曾邀廖子妤演出，但當時因檔期不合作罷，其後她接觸許多演員都遭拒，「只有廖子妤沒拒絕我。」

《像我這樣的愛情》編導譚惠貞（中）上月率領演員廖子妤（右）與陳家樂首次造訪東京影展。（東京國際影展提供）

廖子妤在拍攝前準備時間不長，僅花2至3星期，譚惠貞曝她過去曾演出類似角色，但戲份不多，能在短時間進入角色，令譚惠貞相當驚艷。回憶印象深刻的一場戲，譚惠貞說：「她在巷子看到男主角被打的那一幕，我幾乎不想把視線離開她。還有早上兩人露宿街頭一晚，她在街上醒來，看男主角時那個神情，非常神似。」

土耳其電影《島嶼電影院》（暫譯）描繪一名女子不惜扮成男人尋找遭塔利班綁架的愛兒。（東京國際影展提供）

女性賦權單元資深選片總監安朵莉雅娜滋維特寇比奇（Andrijana Cvetkovik）分享，選片上聚焦過去少在大銀幕見到的故事，希望呈現不同觀點的描繪，但主題則具普世性。「單元剛設立不久，現階段選片以女性導演和女性題材的作品為主，希望之後能擴大選片範圍，例如男性導演但攝影指導或製片是女性的作品，未來也會成為我們評估的選項。」第一次參與東京影展的譚惠貞也表達期待：「我認為這個單元可以鼓舞女性導演或者女性題材作品，未來應該設立獎項，給電影人更多肯定。」

