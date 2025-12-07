女性路跑未戴頭巾 伊朗逮捕2名賽事主辦人

（中央社德黑蘭6日綜合外電報導）伊朗司法部門今天表示，當局已逮捕基希島（Kish）馬拉松賽事的2名主辦人，先前有照片顯示參賽女性未戴頭巾。

法新社報導，隨著西方社會影響力日增，伊朗司法部門因未能有效執行女性強制佩戴頭巾的法律，面臨來自國內極端保守勢力日益增加的批評。

2022年全國性抗議活動後，伊朗女性近年無視頭巾法的情形與日俱增。最高領袖辦公室上週遭到強烈抨擊，原因是發布1張6月在與以色列戰爭中喪生、未戴頭巾女性的照片。

昨天馬拉松比賽現場照片顯示，許多參賽者並未遵守伊朗嚴格的女性服裝規定，此規定係於上世紀80年代初成為法律。

「馬拉松比賽結束後翌日，也就是周六，伊朗司法部門網站「米桑線上」（Mizan Online）報導，2名比賽主辦人已遭逮捕。」

「其中1名被捕者是基希自由區官員，另1名則是受雇於組織這次賽會的私人公司。」

當地媒體報導，約有5000人參加這項馬拉松比賽。

司法部門表示，已對主辦單位提起刑事訴訟。

「米桑線上」報導，當地檢察官表示：「儘管先前已多次警告必須遵守國家現行法規，以及宗教習俗與專業準則…但這次活動的舉辦方式仍有傷風俗。」

「鑑於這次活動的違規事宜，依據相關法規，我們已對組織賽事的官員與代理人提起刑事訴訟。」

包括伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）和法斯通訊社（Fars）在內的保守派媒體，先前已譴責這項馬拉松有傷風俗，不尊重1979年伊斯蘭革命（Islamic Revolution）推翻美國支持政權後，伊朗所實施的伊斯蘭教法。

伊朗女性在公共場合必須戴頭巾，並穿著保守寬鬆的服裝。但自2022年庫德族22歲女子艾米尼（Mahsa Amini）因涉嫌違反服裝規定被捕死於獄中後，社會不但出現抗議聲浪，遵守頭巾法的情形也更加零星。

本週稍早，多數國會議員指責司法部門未能維護頭巾法。伊朗司法總監艾杰（Gholamhossein Mohseni Ejei）隨後更呼籲要嚴格執法。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）領導的政府拒絕批准一項議會法案，內容旨在嚴厲處罰不遵守服裝規定的女性。（編譯：屈享平）1141207