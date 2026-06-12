女性45歲後膠原蛋白恐斷崖式流失 天地合補新品好市多獨家上架

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【緯來新聞網】保健飲品品牌天地合補於好市多獨家推出「微分子膠原美顏飲」。在與「美」形影不離的現代感官裡，精緻女性的保養清單中，膠原蛋白早已是不可或缺的日常。然而，隨著生活節奏加快，現代人對外在狀態的追求也日益走向極致。

保健飲品品牌天地合補於好市多獨家推出「微分子膠原美顏飲」。（圖／天地合補提供）

近年來，全球熱議的 GLP-1 相關飲食等極致管理風潮席捲而來，當我們如願迎來了理想狀態，鏡子裡的另一個殘酷現實卻接踵而來，導致原本應有的豐潤與光采在不知不覺中悄然褪色。



現代女性正面臨令人屏息的「時空複利危機」：膠原蛋白的流失並非每年溫和地少 1-2，科學研究指出，當妳剛歡慶45歲生日時，體內的膠原蛋白實質已面臨斷崖式的流失考驗，短短五年內流失率就可能高達 30！

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保健飲品品牌天地合補於好市多獨家推出「微分子膠原美顏飲」。（圖／天地合補提供）

當代的精準保養哲學不再容許盲目補心安，而是追求「生活要減法，美麗要精準加法」。天地合補耕耘漢方保健飲品多年，精準捕捉到現代女性「要高效、追求豐潤」的痛點，推出「微分子膠原美顏飲」，該產品已在全台好市多實體賣場與線上購物獨家販售。

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