女性首相的誕生讓「相撲土俵女性止步」爭議再起——大相撲的內閣總理大臣盃將何去何從？
大相撲禁止女性踏上土俵（相撲比賽場地）的「女性止步」（女人禁制）爭議，近日再次成為焦點。原因在於，日本首位女性首相高市早苗，是否會親手將「內閣總理大臣盃」頒給優勝力士，備受各界矚目。若首相表達親自頒獎的意願，日本相撲協會又將如何應對？
顧慮保守派觀感？高市態度審慎
在11月11日舉行的木原稔官房長官記者會上，有記者針對「相撲禁止女性踏上土俵」一事提問。提問聚焦於日本首度出現女性首相的情況下，高市首相是否有意在包含九州場所在內的後續正式賽事（本場所）中，親自頒發內閣總理大臣盃。
木原官房長官對此表示：「高市首相對於相撲文化，抱持著珍視傳統文化的態度。政府將在尊重首相意願的前提下，研擬合適的應對方式。」這番話暗示了她很可能不會登上土俵。
高市首相在性別議題與家庭價值觀方面，似乎也顧慮著自民黨內重視傳統價值的保守派支持者。身為仰賴這群選民為基礎的政治人物，她勢必會採取相當謹慎的態度。不過，作為日本首位女性首相，她的人氣相當高，未來隨著政治情勢變化，也無法排除她提出「解禁」要求的可能性。
高市早苗首相就任後首度召開記者會，2025年10月21日下午，首相官邸（AFP／時事）
性別平權時代中屢屢再起的爭論
在社會高喊「男女共同參與」與性別平權的倡議聲之中，女性是否該被允許踏上相撲土俵的爭論，已經持續了相當長的一段時間。
1990年，時任官房長官的森山真弓曾向日本相撲協會表達意願，希望代替當時的海部俊樹首相，親手將內閣總理大臣盃頒給優勝力士，但遭到拒絕。事實上，早在1978年森山擔任前勞動省婦女少年局局長時，就曾針對協會在轄下藏前國技館舉辦的小學生「全國頑童相撲大會」，不允許女童踏上土俵一事，向協會提出抗議。
2000年，在大阪舉行的春場所最後一天賽程（千秋樂）中，成為大阪府首位女性知事的太田房江，曾希望登上土俵親自頒發府知事獎，同樣遭到拒絕。據悉，她在兩任共八年的任期內，多次向相撲協會確認能否調整方針，但協會始終不曾鬆口。
最是引發軒然大波的事件發生在2018年。當時在春季巡迴賽的舞鶴場所（京都府），舞鶴市長多多見良三在土俵上致詞時突發昏倒，現場幾位女性護理師見狀立刻衝上土俵進行急救。然而，土俵下的行司（裁判）卻不斷透過場內廣播重複喊道：「女性請離開土俵」、「請男性上來協助」，此舉被輿論嚴厲批判是輕視人命，最終日本相撲協會不得不出面致歉，承認當時的廣播是「不適當的處置」。
向奪冠的豐昇龍（左）頒授內閣總理大臣盃的石破茂首相，2025年1月26日，東京兩國國技館（時事・代表攝影）
「土俵是聖域、女性為不潔」的傳統思維
相撲被認為起源於祈求五穀豐收與國家安寧的祭神儀式，據傳擁有超過1300年的歷史。那麼，究竟為什麼女性不能踏上土俵呢？
「原因在於『土俵是以稻草編壘出結界的神聖領域』。這是我的結論。」知名相撲通、曾任橫綱審議委員的作家內館牧子，在2013年出版的著作《女人為何不能踏上土俵？》（幻冬舍新書）中如此寫道。內館在就讀東北大學研究所期間專攻這個議題，並以論文〈大相撲的宗教學考察——作為聖域的土俵〉取得碩士學位，其後便以此研究為基礎出版了該書。
所謂「結界」，指的是區隔聖域與俗世的界線，用以阻絕外界的不淨之物或災厄侵入。在佛教中，寺院內劃有特定區域作為僧侶修行場所；而在日本自古以來的山岳信仰中，也存在著供修驗者或山伏進行嚴苛修行、禁止女性進入的山岳。在這樣的脈絡下，土俵被視為修行之地，若女性踏入其中，恐會使力士產生雜念。
此外，也有不少觀點認為，這背後源自古老思想中將女性視為「不潔」的觀念，意即認為女性的經血與生產時的出血帶有穢氣。
內館指出，日本自古流傳著一部源自中國的佛典《血盆經》。經文中將女性視為因流經血與產血而不潔的存在，無論身分貴賤，死後都會墮入名為「血池（血盆）」的地獄；但只要誦念此經，便能獲得救渡。不僅佛教，神道也有厭惡「血穢」的觀念。因此有一種根深柢固的說法認為，作為祭神儀式一部分的相撲，也吸納了這類思想。
相撲源自祭神儀式，土俵被視為「以稻草編壘成結界的神聖領域」（PIXTA）
相撲協會理事長曾公開否認
不過，在2018年針對舞鶴市長事件致歉時，日本相撲協會理事長八角（前橫綱北勝海）曾發表談話，明確否定了「女性不潔說」。
北勝海表示：「『神事』這個詞容易讓人聯想到神道。因此，外界常解讀為『協會是以神道昔日將女性視為不潔的觀念，作為禁止女性登上土俵的依據』，但這完全是誤解。」
他進一步強調了三點：第一，相撲原本就源自祭神儀式；第二，希望能守護大相撲的傳統文化；第三，對力士而言，大相撲的土俵是男性上場較勁的神聖戰場，也是鍛鍊之所。
在正式賽事（本場所）開賽前一天，會舉行「土俵祭」，在土俵中央埋入洗米、昆布、魷魚乾、勝栗等祈福寓意的供品，以迎接神明。而在最後一天的頒獎典禮結束後，新入門的力士還會在土俵上將行司高高拋起（胴上），進行「送神」儀式。這些傳統都象徵著正式賽事的土俵中寄宿著神明。
八角理事長在該次談話中解釋：「對大相撲而言，所謂的神事，其實是一種祈求並感謝農作豐收的純樸民間信仰，性質更接近一種習俗。至於力士與親方（教練）等協會成員，理所當然享有宗教自由，我認為協會對宗教是抱持寬容態度的。」
此外，八角理事長在談話中，也引用了當年伊勢之海理事（前橫綱柏戶）對森山真弓解釋過的一段話：「這絕不是歧視女性。如果被這樣解讀，那實在是天大的誤會。土俵對力士來說，是神聖的競技場所，也是鍛鍊之地。力士是繫上腰布、以近乎赤裸的狀態踏上土俵。而大相撲的力士向來只能由男性擔任，土俵過去也一直只有男性踏足。我們只是希望能守護這樣的大相撲傳統。」
2019年3月，相撲協會邀集外部專家新設了「女性與土俵相關調查委員會」。起因是前一年春季巡迴賽期間，兵庫縣寶塚市市長中川智子被拒絕登上土俵致詞，她隨後提交了一份請願書，要求取消「禁止女性踏上土俵」的規定。
即使同樣是相撲，在業餘領域其實有許多女性選手，也會舉辦國際賽事，甚至還有「日本女子相撲聯盟」。然而，到了職業層級的大相撲，卻連頒獎典禮都不允許女性踏上土俵。就算這是源自「神事」的傳統，在現代社會中真的還能被接受嗎？職業賽事的運作全賴粉絲支持，日本相撲協會亦屬公益財團法人，勢必得付出更多努力以爭取社會輿論的理解。
兵庫縣寶塚市舉行的大相撲春季巡迴賽，市長中川智子希望能站上土俵致詞遭拒，最終只能站在土俵下的講台發言，2018年4月6日（AFP／時事）
古代奧運同樣是只限男性的宗教祭典
西元前776年起，每四年舉辦一次的古代奧林匹克運動會，本質上也是獻給希臘主神宙斯的宗教祭典。在聖地奧林匹亞舉行的競技，只允許全裸的男性參加，已婚女性甚至連觀賽都被禁止。相對地，在不同時期，奧林匹亞也會舉辦獻給宙斯之妻、女神赫拉的祭典，該競技會則僅限女性參加。
由法國貴族皮耶．德．古柏坦（Pierre de Coubertin）復興的現代奧運，在1896年第一屆雅典奧運時仍禁止女性參賽，據說古柏坦本人也對女性參賽抱持否定立場。不過，從1900年第二屆巴黎奧運起，女性便得以參賽，並在網球與高爾夫兩個項目中登場。時隔124年，去年舉行的巴黎奧運更首次實現了男女選手名額均等的目標。
就這樣，奧運在傳承「追求和平」理念的同時，已從古希臘的宗教祭典，蛻變為全球運動員齊聚的世界級盛會。那麼，大相撲究竟是神事祭典，還是一項體育運動？抑或維持模糊的定位也無妨？儘管這項爭論已持續許久，但大相撲未來該以何種目標發展、理想的樣貌又是什麼，都值得被進一步探討。
被視為「神聖戰鬥之地」的土俵（PIXTA）
瀧口隆司 [作者簡介]
《每日新聞》報體育評論員。 1967年生於大阪府。1990年入職後，作為體育記者採訪了4屆奧運，還負責棒球、足球、橄欖球、相撲等的採訪報導。歷任體育部編輯委員、水戶分社長、大阪總社體育部長後，出任現職。發表於報紙的長期連載《奧運哲人 大島鐮吉物語》，獲得2014年度美津濃體育記者優秀獎。著作有《從資訊爆炸時代的體育報導史解讀未來》《體育報導論 新聞記者尋求的媒體視點》（均由創文企劃出版）。
其他人也在看
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前 ・ 127
年輕愛享受不買屋、她60歲才決定出手「貸到30年新青安」：原來舒心感這麼美好｜好宅報報
「年輕時喜歡享受生活，當了一輩子租屋族，快60歲才想清楚，與其幫房東繳房貸，不如幫自己存一間房。」再幾年就屆齡退休的麗珠姐，是土生土長的台南市東區人。因晚婚晚生，育有2子的她，直到去年才強烈意識到80歲母親年事已高，希望能在熟悉的生活圈有處安身立命的自住宅；從11月開始看房，一眼相中虎尾寮重劃區一間樓中樓中古屋，今年2月以總價約1100萬元購入，並順利爭取8成、30年新青安貸款，入住後的安定舒心感，讓身為高年級首購族的她直呼：「後悔太晚買房。」Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 23 小時前 ・ 83
藍白合也難贏？郭正亮曝「這3縣市」危險了：民進黨太強
2026年縣市長選戰逼近，各陣營積極備戰，民進黨也陸續拍板地方縣市長提名人選；藍營與白營是否能整合合作，成為外界關注焦點。前民進黨立委郭正亮指出，國民黨在彰化、嘉義市及宜蘭面臨嚴峻挑戰，因為這些地區的綠營候選人實力堅強，即便藍白合作，也不見得能逆轉選情。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 113
以為兒子亂畫...媽 PO 網求助「謎之生物」玩偶，結局反轉：畫得確實很像
小孩子畫圖總是充滿想像力，甚至有時候他們想要買玩具，卻不知道玩具的全名叫做什麼，只能用畫圖的方式畫出來告訴父母。而最近，日本一名育有 2 子的媽媽在 X（推特）上發文求救，表示五歲兒子拿著一張手繪圖，希望能收到畫中角色的玩偶當作聖誕禮物，原本網友都覺得畫太草看不出來，只好亂猜 ACG 角色。沒想到最後卻發現，小孩其實畫得和玩具本尊幾乎一模一樣。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 2
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 124
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 1 天前 ・ 5
晚清第一名妓有多漂亮？她曾以一己之力阻止屠城，救下北京百姓
在清末混亂年代，「晚清第一名妓有多漂亮、如何救下北京城」的傳聞，至今仍讓人議論不休。比起深居權力核心、常被罵禍國殃民的慈禧，另一位同時期女性：賽金花，更像是命運捉弄下的民間傳奇：她出身風塵，卻在八國聯軍攻進北京的最黑暗時刻，以語言與勇氣擋下屠殺，成了意料之外的救國英雄。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 50
看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警
《美麗島電子報》1日公布最新民調數據，結果顯示民進黨、國民黨、民眾黨的好感度都3成多，反感度都在49%左右。對此，前立委林濁水看完結果後，今（2）日在臉書示警「對3黨都不是好消息」。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 81
「想毀掉中華民國的不是民進黨！」張禹宣轟鄭麗文：每一步都在分裂台灣
近來國民黨立委遭質疑「赤化」，先前國民黨主席鄭麗文曾表示，「把中華民國毀了，對誰都沒有好處」。媒體人張禹宣就直言「想毀掉中華民國的不是民進黨是鄭麗文」，怒轟如今國民黨在鄭麗文的領導下，不斷放大中國弱化中華民國的概念，每一步動作都在分裂台灣的社會認同，弱化中華民國原先能代表的團結象徵。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 102
劉真逝世5年⋯ 辛龍首露面「正式復出」：好久不見
藝人辛龍2020年因為痛失妻子劉真，自此淡出演藝圈，近期傳出他決定復出，重啟創作，而他2日也發出照片、首度露面，宣布正式復出，參與尾牙和演出。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 16 小時前 ・ 93
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
高國豪Crossover吃掉嫂子！網酸：餃子好吃嗎
社會中心／李明融報導新竹攻城獅籃球隊明星球員高國豪，去年（113年）遭爆出約二哥高國強妻子劉家菱，雙方隔空交火，後來高國豪與妻子發出4點「最終聲明」事件才逐漸落幕。然而去年底高家一場家庭聚會，高家3兄弟又上演全武行，高國豪遭大哥高聖文、二哥高國強出拳狂扁，高國豪過程中還不滿狂嗆二嫂，3兄弟互告傷害等罪，全案將於近日宣判。事件曝光後，再度掀起討論，大批網友湧入高國豪IG留言問「餃子好吃否～」、「嫂子好吃嗎~」、「開卡」、「你哥為什麼要扁你？」。民視 ・ 16 小時前 ・ 17
父96歲善終！名醫揭「長壽唯一秘訣」：不用進健身房
現代人努力養生，許多人接受重訓，未接受重訓的人不免擔心運動量不足。對此，醫師劉博仁表示，以其高齡96歲去世的父親為例，他未做重訓，運動的項目就只「走路」一項，而走路能協調神經系統、讓血管有彈性、刺激大腦的海馬迴、安定情緒等，這些機轉就足以讓人長壽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 30
高雄民調南轅北轍？AI分析原因：TVBS「參考價值較高」
2026高雄市長選戰綠營4搶1，一份民調指4名綠委都大幅領先藍委柯志恩，被國民黨前發言人楊智伃抓包數字加總94.6％，能相信嗎？TVBS民調今指出，僅賴瑞隆以42％微幅領先柯志恩的40％。媒體人樊啓明用AI分析2份民調指出，TVBS民調更能代表全市選民偏好。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 65
TPBL》高國豪自主停賽並暫停參與球隊活動 至聯盟裁決公布
新竹御嵿攻城獅球團公告【2025年12月2日】針對近期高國豪相關事件，攻城獅球團說明如下：Yahoo奇摩運動 ・ 17 小時前 ・ 12
蔡正元罕見挺陳水扁 砲轟「她」是藍營2026選情大破口：真的有夠傻
前總統陳水扁拋出震撼預測，認為國民黨主席鄭麗文的「紅統」標籤，將成為2026年地方大選的致命傷，使民進黨有機會翻轉藍營版圖。對此，前國民黨立委蔡正元在節目中認同陳水扁的分析，並指出台灣的政黨若想「和平統一」，必須建立「親中」基礎。然而在美國壓力下，「單純親中在台灣活不下去」，因此台灣政治人物必須找到一條務實的「親中又親美」路線才能上台執政，間接證實國民黨當前選情的確面臨嚴峻挑戰。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 91
郭台銘長女郭曉玲申讓出脫5180張鴻海股票！ 套現逾11億元
鴻海1日傍晚公告申報，鴻海創辦人郭台銘長女郭曉玲申讓出脫鴻海股票，受到關注。郭曉玲擔任代表人的承鋒投資公司與鋐維公司12月1日申報轉讓手中總共5180張鴻海股票，而且是全部出脫，預定轉讓期間是12月4中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 64
50歲後，過自己的人生！夫妻搭郵輪勇闖世界，不設限玩出另類第二人生
「50歲後，我一定要過自己的人生！」今年53歲的Henry年輕時喜歡和老婆自助旅行，也早早考到英語導遊、領隊的執照，卻沒有從事旅遊業。直到三年前，因緣際會帶著一票親友跑去地中海搭郵輪，大大顛覆了他對旅行的想像，更意外開啟斜槓中年，甚至找到人生第二春！幸福熟齡 ・ 23 小時前 ・ 5
股市慘賠改買房！他見證台南「1字頭到5字頭」波段大紅利 5大選屋原則：只買預售長抱累積5間房｜好宅報報
在高鐵南來北往的通勤奔波生活中，65年次的科技業三寶爸張先生，用嚴謹數據與未來視角，搭配理性與經驗，5年前陸續布局台南高鐵特區預售案。他以自住需求作出發，鎖定3、4房產品物件，在第七波信用管制還未上路前便自我克制貸款比例、避開老屋，以防將來傳承到孩子手上屋齡過老，確保未來下一代能擁有品質與價值兼具的房產。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 23 小時前 ・ 21
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 3 天前 ・ 7