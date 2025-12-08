女性31.65歲生首胎「比20年前晚4年」 試管補助提高誘因

台灣試管嬰兒補助3.0新制於今年11月上路，最高補助金額提升至15萬元，成為鼓勵民眾生育的重要政策。在少子化嚴峻壓力下，今年1至10月全台新生兒僅9萬829名，連「保12萬」目標都面臨極大挑戰。宜蘊醫療於7日舉辦「寶寶回娘家」活動，吸引超過200名試管寶寶與家庭共襄盛舉，其中不少家庭正積極規劃添加二胎。

在少子化嚴峻壓力下，今年1至10月全台新生兒僅9萬829名，連「保12萬」目標都面臨極大挑戰。 （示意圖／Pixabay）

宜蘊醫療生殖中心台北院長廖娸鈞指出，補助新制實施後，門診已明顯出現「想再生二胎」的家庭潮流，甚至許多38至40歲的族群也把握時間尋求協助。「經濟壓力對許多家庭是真實存在的考量，補助政策確實能提高他們嘗試的意願。」廖院長表示，不孕治療的核心目的在於協助家庭在有限生育年齡內，提升成功機會。

廣告 廣告

女性首胎平均生育年齡已攀升至31.65歲，較20年前延後了4年。廖娸鈞醫師強調，卵巢功能與年齡高度相關，35歲前仍屬生育黃金期，而38至39歲則是臨床上非常明顯的分界線。「許多女性誤以為月經規律就代表生育力正常，這實際上是常見迷思。」她建議女性從30歲起應每年定期檢查AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙），以了解卵巢儲備量，及早規劃未來生育計畫。

舞蹈老師楊楊的求子歷程正是典型案例。她多年積極備孕卻始終未能如願，「我的檢查數據都很正常，醫生也找不出明確原因。」楊楊先後嘗試排卵藥物治療及兩次人工受孕，均告失敗。直到求助宜蘊生殖中心並進行試管療程，才順利懷孕生下女兒「舞吉」。她分享，在試管補助3.0政策實施後，補助金額提高至15萬元，讓她更有信心挑戰第二胎，希望女兒能擁有手足陪伴。

宜蘊醫療於7日舉辦「寶寶回娘家」活動，吸引超過200名試管寶寶與家庭共襄盛舉，還舉辦爬行比賽。（圖／宜蘊醫療）

廖娸鈞醫師解釋，不孕問題並非單方面女性因素，通常是夫妻共同問題。女性和男性因素各佔40%，剩餘20%則為雙方因素或不明原因。她建議，若備孕半年仍未成功，夫妻雙方應進行生育力檢查，及早找出原因並介入治療，提高成功機率。

針對外界常見的試管嬰兒健康疑慮，廖娸鈞醫師特別引用國際大型研究結果指出，試管寶寶與自然受孕出生的孩子在健康、發展及智力表現上並無差異。「我們的目標是協助有需要的家庭，而非增加任何風險。」

宜蘊醫療每年舉辦寶寶回娘家活動，讓數百個家庭齊聚一堂，分享寶寶成長點滴，共同見證彼此的成長歷程。廖娸鈞醫師感性分享：「每一段懷孕旅程都可能充滿挑戰，從初次嘗試到失敗，再到迎來第一個小生命的心跳，我們期望每個家庭都能藉由醫療團隊的幫助與陪伴，迎來幸福時刻，讓生命的種子遍地開花。」

延伸閱讀

威力彩頭獎保證2億！3生肖財富之路順暢 意外之財不斷

朱孝天首發聲爆「被退出F4」內幕！轟相信音樂主管「潑髒水」

PLG/謎底揭曉！崔洪邏加盟慶生 洋基三本柱到位