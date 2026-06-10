女感下體怪怪，竟是蜘蛛鑽「盤絲洞」！疑內褲曬室外惹禍。圖／翻自紐頓抖音

澳洲一名女子紐頓（Emily Newton）近日分享親身的詭異經歷，某日她穿上內褲後，感到下體非常奇怪，之後仔細一看，發現內褲上竟然黏著一隻蜘蛛和卵，讓她嚇了一跳。紐頓也懷疑，可能是她在室外曬內褲，有可能因此讓蜘蛛「寄生」在內褲上。

內褲「鳥屎」竟是蜘蛛！ 女子下體怪怪才發現

紐頓近日透過抖音分享這段經歷，她說日前帶女兒外出散步前換了內褲，但走到一半，發現下體很不舒服，於是回家後脫內褲檢查，這時她發現內褲上有異物。一開始她以為是鳥屎，也深怕會不會染上人禽共通的傳染病。

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隨後紐頓再仔細檢查這顆「鳥屎」，然後發現這顆鳥屎竟然會動，再仔細一看，原來是蜘蛛和一堆卵，紐頓形容：「它在那裡蠕動爬行，蜘蛛腿都露出來了！」隨後她驚聲尖叫，從馬桶上跳起來。之後她趕緊洗澡，然後和丈夫把蜘蛛跟卵扔到花園，最後也把這條內褲扔掉。

女分享驚人經歷 引網友熱議

紐頓推測，可能是她把內褲放在室外晾乾，卻因此讓蜘蛛有機可趁。紐頓說，她平時收回衣服時，都會再檢查一番，卻沒想到「蜘蛛藏在細節裡」。不少澳洲網友也表示自己經歷過類似的事情，就有網友說：「前幾天我拉起內褲時也看到了。」、「我從晾衣繩收取衣服和床單時，發現過太多次蜘蛛了。」、「我也是有次要把晾在外面的衣服給我女兒穿，然後看到『哦，那是什麼黑圈？』，我把它翻過來一看，原來是一隻蜘蛛，還帶著幾隻小蜘蛛！」



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