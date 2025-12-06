女懸賞500求殺蟑！色男偷拍私密衣物喊「在色誘我」下場慘

一名男子赴約為女子打蟑螂，卻偷拍女子貼身衣物到處炫耀，挨告後被判賠。（示意圖／pexels）





台南一名女子小美（化名）2023年10月因為住處有蟑螂，害怕之下上網花500元請人幫忙殺蟑螂，沒想到應邀而來幫忙的男子大華（化名）進入小美房間後，竟拿手機偷拍小美放在床上的貼身衣物，並展示給友人看，還喊「她色誘我」等言詞，小美得知後覺得太噁心，對大華提告要求20萬賠償。

依照判決書記載，大華到案後辯解，當天他去幫忙打蟑螂時，進到小美房間就覺得很奇怪，房間十分凌亂，還有內褲在床上，才拍照自保。他之後沒找到蟑螂便離開，但他承認有跟朋友說過這件事、也給朋友看過照片。

大華一位女性友人出庭作證，大華確實在朋友面前討論過小美的貼身衣物的照片與話題，也跟她討論過，承認那天有偷拍小美放在床上的內褲，並自稱有看到內褲旁有水漬，表示不知道小美在做什麼，還問女性友人「她是不是對我暗示」、「她這樣是不是誘惑我」，還反覆詢問「是吧，是這樣吧」。

法院認定大華的言行對於女性立場，言行都具有性意味，足以侵害小美的人格尊嚴。小美因大華的行為被侵害隱私權，精神上受相當之痛苦，向大華要求賠償，要求精神撫慰金合情合理。法院考量小美碩士畢業、大華高職畢業，比較兩人當年度所得後，判決大華需要賠償小美12萬元。

