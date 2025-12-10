女戰神有競爭對手了！金門縣長之爭 楊鎮浯擬布局回鍋「初選對決陳玉珍」

​國民黨備戰2026年地方選舉，黨主席鄭麗文於近日強調，苗栗縣長鍾東錦已經回復黨籍，黨內也看好現在民眾黨籍的金門縣長陳福海任滿後，將由同屬陳氏宗親會的國民黨金門縣立委陳玉珍接棒，有望將金門收復為國民黨籍；惟據《風傳媒》了解，金門縣前縣長、現任北農董事長楊鎮浯已經在布局參選2026年金門縣長寶座，屆時國民黨內恐怕再有一波競爭。

楊鎮浯在2016年立法委員選舉，參選金門縣選立委，最終擊敗吳成典及陳滄江等主要對手，成功當選立委，隨後在2018年縣長選舉中，最終以801票之差險勝時任無黨籍縣長陳福海。但2022年縣市長選舉卻以3908票之差敗給回鍋參選的陳福海，後轉任北農董事長至今。

而陳福海兩任任滿後，金門縣長寶座黨內多看好由立委陳玉珍接任參選，陳玉珍也多次表達參選意願，黨內也多認為陳玉珍能替國民黨收回金門縣版圖，但近一個月來，不論是金門地方或是台北政壇都傳出，前縣長楊鎮浯已經在布局參選2026年金門縣長寶座的消息，這也讓國民黨內恐怕再有一波競爭。

