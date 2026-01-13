女戴「骷髏面具」還掛槍 花蓮鬧區逛街引恐慌

一整套生存遊戲裝扮，嚇壞不少路人。（圖／東森新聞）





昨（12日）下午在花蓮市區，竟然有民眾身穿防彈背心、戴頭盔和骷髏面具，褲帶上還掛著槍，這一身裝扮著實嚇壞不少路人，引發恐慌，大家都害怕「張文事件」的翻版會再次發生。警方趕赴現場了解，原來面具下的是一名24歲女子，為了下個月的動漫展測試裝扮，就直接跑上街，但像她這樣一身特殊裝扮，還攜帶類似真槍的道具，已經違反社維法。

配戴骷髏面具、頭盔，一整套生存遊戲裝扮，褲帶上還掛著槍，這身影出現在花蓮中正路鬧區，民眾看到紛紛閃避，嚇壞了。

員警vs.女Coser：「你為什麼穿這樣？（COSPLAY）。COSPLAY？（對啊）。」

就怕是「張文事件」翻版再現，警方火速到場。12號下午4點半左右，住在花蓮的24歲廖姓女子戴面具、穿戴特殊裝扮，出現在花蓮市區，她供稱是為了2月初的南港動漫展，先試試裝。

員警vs.蒙面女子：「你知道這樣會造成人家恐慌嗎？（對不起，我原本是想說動漫節的時候），動漫節要在動漫節的時間點吧，我們是因為有人打電話報案才過來的。（蛤，喔）。」

對自己嚇到人，還感到很意外，廖姓女子還在網路上發文，說自己是官方認證的「恐怖分子」。

知名射擊遊戲裡的角色之一「幽靈」，熟識的店家說，其實廖姓女子已經不是第一次COSPLAY出門。

麵店業者吳小姐：「如果是不認識的，一定會擔心，只是因為她算比較常來，可能一個禮拜會來個兩次的客人，所以就覺得有點習慣她的一些特殊裝扮。」

事實上，像這類電玩角色，近年來在cos界相當熱門，除了「幽靈」以外，還有R6幹員，屬於偏硬派的軍裝Cos，另外也有遊戲Cos界的常客「尋血犬」等。

但無論是COSPLAY玩家或生存遊戲玩家，都強調不要「全裝出街」。

資深生存遊戲玩家陳彥志：「我們會將槍，尤其是玩具槍這一類的，我會把它收在完整的槍箱或槍袋子裡面，我們不會讓槍曝光，直到我們移動到要遊戲或活動的私人場域之後，才會把它拿出來。」

無故攜帶類似真槍之物在街頭走動，已經違反社維法，廖姓女子仍將被開罰。想變成心愛的角色走出虛擬世界，看場合也要看時機點，否則扮演不成，先成了警局客人。

