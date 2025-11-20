女房仲激戰主管「一週六次」 還嬌喊：你量體重會變瘦

台南一名女房仲跟主管激戰，遭到正宮提告。（示意圖／Pixabay）





台南一名女房仲A女與已婚男店長B男發生性關係，事後還傳「一週六次」、「感覺你晚上量體重會變瘦」等調情訊息。正宮在老公手機發現這些調情訊息後氣炸，蒐證後對A女提告侵害配偶權案。法院判賠A女須對正宮支付20萬元精神慰撫金。

根據判決書指出，B男於2021年結婚與妻子育有2子，現婚姻關係存續中，並且也是從2021年4月起，擔任知名房仲的副店長，A女則是從2021年9月起，開始在這間店擔任房屋銷售開發員。

正宮提出B男手機的Line對話紀錄以及錄音等證據，主張A女與B男之間，有曖昧對話、互表情意、性暗示對話、在住家獨居共處、性行為邀約等行為等情事。內容包括，「感覺你晚上量體重會變瘦，因為今天運動量應該夠了」、「你剛剛明明有嗨」、「我每天跟小弟弟黏在一起的時間比跟你還長」、「人家是一週三次，你一週六次，性福的某某（A女以暱稱自稱）」。

不過A女也反控，正宮翻拍Line對話紀錄與錄音等行為，嚴重侵害隱私權，構成刑事犯罪，應無證據能力而需排除。

法院指出，line對話雖有部分涉及性行為之內容，惟此僅止於交談，尚難逕予判斷兩人間確實已有性行為發生，A女亦否認與B男有發生肉體上接觸，側錄之男女交歡呻吟及喘息聲，無從判斷當事人為何人、側錄之時間及地點，A女亦否認錄音內容。

而違法取證的部分，法院指出，夫妻違反忠誠義務行為，本質上具有高度隱密性，證據取得本就極度困難，當初取證行為是秘密為之，並非以暴力或脅迫等方式取得，還是認定具有相關截圖、錄音有證據能力。

法院審酌，相關證據雖難認定雙方發生肉體關係，但性暗示對話、性行為邀約，已逾越一般異性普通朋友間正當社交之行為範圍，再考量兩造教育程度、身分、地位、經濟能力被告應給付原告新臺幣20萬元，全案可上訴。

