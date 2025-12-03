女房客愛犬「尿攻全屋」 搬走後臭味超標堪比工業區 房東整屋翻新氣炸求償

法院判決養狗的女房客應賠償房東37萬餘元。示意圖／PIXABAY

高雄許姓男子將位於電梯大樓7樓的房子租給愛狗人士汪姓女子，不料一年後租約到期汪女搬離，許男上門點交卻發現整間房子臭味瀰漫，從牆壁到地板、沙發、桌腳等都被狗尿泡爛，導致房屋嚴重毀損，整整11個月租不出去。房東許男提告後，高雄地院判決汪女應賠償房東清潔及復原費用等合計37萬4204元。

房東許男提告指出，前年9月與汪女簽訂租賃契約後，因汪女表示會在屋內飼養一隻馬爾濟斯犬，雙方為此另簽訂《寵物協議》，約定房客需保持良好衛生環境，並於退租時將房屋全屋清潔消毒至無異味之原狀。不料，去年租約到期點交時，卻發現房屋內惡臭不堪，幾乎整屋的裝潢、傢俱都被寵物排泄物泡爛、損壞。

法院查出，汪女飼養寵物包含簽約時約定的馬爾濟斯犬，另有大樓鄰居表示看過一隻大型犬哈士奇進出，並曾抗議狗狗深夜吵鬧，要求管理員轉告汪女適當管束。

根據許男提出的房屋退租後現況照片及證人證述，可發現包括木頭餐桌、大茶几、寵物椅和沙發內外皆浸泡污損，散發惡臭。次臥的木作門框出現由上至下連續細長的劃痕，與哈士奇可能抓及的位置相符；牆面下方也因有寵物尿漬殘留臭味，需重新油漆，地板也遍佈尿漬及臭味，需全部換新。

許男向法官表示，點交當天他帶著房仲等人到場，「我們才剛出電梯門，就聞到房屋傳出來的惡臭，進入屋裡味道更重。後來我們發現桌椅跟原況不一樣，我有問房客是因為什麼原因造成，但當下她沒有回答我。」許男說，後來請清潔公司來整理，清潔完後說這應該是寵物排泄物造成的；但他先後請了兩家清潔公司來清理除臭，都還去不掉整屋的臭味，他再請檢驗科技公司來進行異味檢測，結果顯示房子的異味污染物濃度數值高達100，遠超工業區及農業區以外地區濃度標準。

由於惡臭嚴重侵入裝潢內部，甚至重新鋪設地板後，一直到去年5、6月間，房仲帶租客看屋時，仍持續有租客反映房屋有異味，再次檢測濃度仍超標，讓房東焦頭爛額，憤而提告求償。

法院審理後認定，因房客汪女未盡善良管理人注意義務，導致房屋從退租後至長達11個月無法使用收益，加上其他依照契約規定需賠償的家具及裝潢損壞，判決汪女須賠償許男37萬4204元。



