女打瘦瘦針下場慘！空腹12小時「殘渣塞滿腹」 醫曝驚悚畫面：胃癱瘓了

患者因上腹嚴重脹痛就醫，即使已空腹12小時，胃鏡檢查時仍發現胃與十二指腸內殘留大量食物。（圖／翻攝自臉書，吃病）

1名54歲、體型略為豐腴的女性近日因上腹嚴重脹痛就醫，即使已空腹12小時，胃鏡檢查時仍發現胃與十二指腸內殘留大量食物，情況相當罕見。經醫生進一步詢問後，患者坦承2個多月前曾施打3次俗稱「瘦瘦針」的減肥藥物，且在第2針後即出現明顯腹脹情況，即使停打3週症狀仍未改善。

安南醫院副院長許秉毅在臉書粉專「吃病」分享個案，該名患者自述2個多月前曾施打3次「瘦瘦針」，打了第2針後即出現明顯腹脹，即使停打3週症狀仍未改善。他透過胃鏡檢查發現，即便婦人已空腹12小時，胃與十二指腸內仍塞滿大量食物殘渣，經研判是藥物引發的「胃癱瘓」。

廣告 廣告

醫生說明，瘦瘦針或相關減重藥物如semaglutide、liraglutide、dulaglutide、tirzepatide，確實有助於改善肥胖、控制血糖及降低心血管疾病風險，但仍有可能引發副作用，使用上必須審慎。其中，胃癱瘓便是瘦瘦針少見但已知的併發症，發生率約千分之一。由於藥物會減緩胃排空，若劑量過高恐造成食物嚴重滯留。

患者因上腹嚴重脹痛就醫，即使已空腹12小時，胃鏡檢查時仍發現胃與十二指腸內殘留大量食物。（圖／翻攝自臉書，吃病）

許秉毅提醒，施打瘦瘦針前應由專業醫師評估與開立處方，劑量不可過快增加，若出現劇烈上腹脹痛，須警覺可能引發胃癱瘓、胰臟炎或膽囊炎，應立即停藥並就醫。此外，減重期間應補充足夠蛋白質並搭配適度運動，以避免肌少症。

此外，醫生特別呼籲，曾施打瘦瘦針的民眾若需接受手術，務必事先告知麻醉醫師，並建議術前至少停藥一週，以降低手術中嘔吐與吸入性肺炎的風險。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

被獎金羞辱？尾牙獎金入帳84元 他崩潰怒問：這是在趕人嗎

台人北海道機場「放鳥司機2小時」！挨轟後付3萬日圓道歉 業者不買單

始源來台追思大S！搭廉航返韓自爆「險錯過班機」 幽默原因曝光