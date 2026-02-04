女打瘦瘦針空腹12小時「還滿肚食物渣」 醫：胃癱瘓了

台北市 / 綜合報導

施打瘦瘦針要小心評估風險，醫師許秉毅在粉專分享一起因施打瘦瘦針，出現「胃癱瘓」的案例。

一名婦人，因上腹嚴重脹氣就醫，檢查後竟發現雖然她已空腹整整12個小時，但胃和十二指腸裡竟然還充滿許多食物，一問之下才發現又是「瘦瘦針」惹的禍。醫師示警這是「胃癱瘓」症狀，由藥物引起的併發症，嚴重恐導致食物滯留，在這種情況下，若剛好要手術麻醉，則有引發吸入性肺炎的風險，若有打瘦瘦針的民眾，要麻醉前一定要先告知醫師。

