女拖行新北派出所長致死 雙親一毛錢都不要求判死

（中央社記者曹亞沿新北10日電）女子陳嘉瑩前年拒檢衝撞、拖行派出所長劉宗鑫致死。新北地院今天第3天審理，劉宗鑫父親表示他可以一毛錢都不要，只求還兒子公道，懇請法院判處陳女死刑。全案明天宣判。

新北市土城警分局清水派出所所長劉宗鑫民國113年9月30日深夜執行攔查時，遭持有毒品的陳嘉瑩開車衝撞、拖行後撞擊護欄身亡。新北地檢署依殺人等罪嫌起訴陳女，6日起由新北地方法院國民法官參與審理，明天將宣判。

新北地方法院今天第3天開庭審理，檢方揭露陳女案發後在看守所期間曾寫信「我也很無奈，但死者不是我的親人，我也很難感到難過」，表示未見其悔意。

檢方更指出，陳嘉瑩在審理時說不知車輛撞到護欄，但根據聊天紀錄，親友當時傳訊問陳女「為何衝撞警察？」陳女回覆「你怎麼知道」，親友說「你知道你撞死人嗎」，陳女再回「因為他找我麻煩」，與其說法明顯不符。

陳嘉瑩在庭上表示，曾寫信給家屬，之前開庭時也曾向家屬致歉，但因對方情緒激動不接受，後來不敢再有所表達；至於曾提及自己事發後沒有很難過，是因有在服藥，感受不到太大情緒波動，並非無悔意。

法院今天也傳喚家屬表達科刑意見，劉宗鑫母親在庭上泣訴，兒子從小貼心用功，深夜常窩在廚房與廁所苦讀，後來也如願當上警察，因為他曾說服務社會、保護人民安全是他的志向，作為母親非常以他為傲。

劉母說，兒子離開後她的心彷彿被挖空，長期失眠、焦慮，只能靠藥物度日，每次開庭見到被告都再一次受創，至今仍希望這一切只是一場夢；無論判決結果如何，傷口依舊存在，但她深信若當時兒子未攔下陳女，會有更多人受害、更多家庭破碎，因此懇請法官處以極刑，避免相同悲劇再次發生，也還給他們公道。

庭後劉宗鑫父親接受聯訪表示，今天宗鑫2個孩子也有來法院，向法官表示很想念爸爸；他提及，有次媳婦牽著孩子走在路上，叮囑孩子避免被車撞，孩子竟回「如果被撞就可以去天上陪爸爸了，不然爸爸會孤單」，童言童語讓人心疼。

劉父說，失去優秀孩子是心裡永遠的痛，希望法院能讓被告受到最嚴厲制裁、判處死刑；若能為兒子伸張正義，補償金他一毛都不要，只求能還兒子公道，也讓社會有所警惕，別讓憾事再發生。（編輯：陳仁華）1150210