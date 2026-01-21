女持偽造教師證書應徵代理教師 台中地院判6月

（中央社記者蘇木春台中21日電）李姓女子未取得教師資格，卻上網購買偽造教師證書，向台中某國中報名甄選代理教師，經教育部發現將她送辦，檢方偵辦依偽造文書罪嫌起訴，台中地院日前判處6月徒刑，可上訴。

台灣台中地方法院判決書指出，李女先於民國106年間在網路上向不詳賣家支付新台幣5000元，委託對方偽造「100年4月28日教育部中等學校教師證書」，並在證書上偽造「教育部」公印文、部長「吳清基」等印文。

李女於114年7月22日為獲得教職，檢附偽造的中等學校教師證書附於教師甄選報名表，向台中市某國中甄選代理教師，並表示她有通過教師檢定。

經教育部察覺證書有異，查出李女未取得教師資格，不僅未能獲得教職，並由教育部函送台灣台中地方檢察署法辦，檢方偵辦後依刑法偽造文書罪嫌起訴。

台中地院審理後，審酌李女坦承犯行，但先前有偽造文書前科紀錄，14日依偽造文書罪判她6月徒刑、得易科罰金，可上訴。（編輯：龍柏安）1150121