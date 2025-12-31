女持利器闖台中地院辯「朋友教切菜」 警持盾牌戒備

台中市 / 虞子煜 張春峰 許昱文 報導

台中一名楊姓女子中午11點多進到台中地院，包包內放著一把菜刀，過安檢時被X光機發現，法警把她攔下，女子一時激動跟法警發生口角，轄區員警獲報後不敢大意，派出所和偵查隊出動10多人，穿上防彈背心並持盾牌到場戒備，幸好沒有人受傷。楊姓女子事後跟警方說，包包內會放利器是因為朋友要教她切菜，但警方不採信她的說法，訊後依社維法移請法院進行裁處。

銀髮女子在台中地院大門前，被多名員警包圍，現場的警察手上拿著盾牌，不敢掉以輕心，試圖安撫女子情緒，員警說：「沒事，不用擔心，只有有帶危險的東西，我們只是查證而已。」

什麼事情讓警方大動作到場，原來台中地方法院，在中午這名楊姓女子一個人走進台中地院，經過門口的安檢X光機時，被現場的法警發現她的包包內放了一把利器，當下立刻要求她不得將利器攜帶進法院內，但也引來楊姓女子不滿，跟現場法警發生爭執，當下楊姓女子堅持不願離開，也不肯把利器交出來給法警保管，導致現場雙方一度僵持，也讓當時在法院內的民眾跟工作人員都嚇壞了。

民眾說：「會害怕，就是那個當事人大吼大叫，像之前張文北捷事件，鬧得很恐慌，會擔心有人帶菜刀不知道要做什麼。」台中地院行政庭長黃玉琪說：「本院法警室立刻通報轄區警察機關派員處理。」

警方接獲報案後不敢大意，出動10多名員警到場，不只穿著防彈背心連盾牌都帶出來，就怕現場會有突發事件，幸好經過安撫，女子情緒穩定下來，後續由員警將人帶回派出所。

西區所所長蔡明松說：「經瞭解，楊女稱係因朋友教切菜而攜帶。」楊姓女子在法院內沒有把利器從包包內拿出來，但依照她的說法，是因為朋友要教她切菜，才會攜帶利器，但硬要闖入法院已經違反規定，加上警方不採信她的說法，認為沒有正當理由，攜帶有殺傷力的利器已經違反社維法，後續將會依規定移請地院進行裁處。

