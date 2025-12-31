女持菜刀進法院過X光機被攔 14警急馳援 她稱：朋友要教切菜

女持菜刀進法院過X光機被攔 14警急馳援

一名48歲楊姓女子於跨年當天攜帶菜刀前往台中地方法院，引發安全警戒。事件發生在女子通過安檢時，X光檢驗機照出其側背包內藏有一把菜刀，法警立即將其攔下並通報轄區警方。西區派出所所長蔡明松率領13名警力全副武裝到場處理，避免可能發生的攻擊事件。經溝通後，女子解釋是因朋友要教她切菜才隨身攜帶菜刀，隨後被帶回派出所調查並依社會秩序維護法移送台中地院簡易庭裁處。

在跨年這一天，台中地方法院門口突然聚集了大量警力，原因是一名女子試圖攜帶菜刀進入法院。這名女子身上揹了多個包包，當時疑似要前往法院內的郵局領錢。然而在安檢過程中，X光檢驗機清楚照出她側背包內藏有一把菜刀。

當被法警攔下時，這名女子表示自己只是要領錢，質疑為何不能帶菜刀進入。法院外的告示牌已明確標示，若攜帶刀械等危險物品可能影響法院安全，檢查人員有權禁止入內或命令離開。面對女子拒絕離開的情況，法警只得通報轄區警察前來處理。

西區派出所所長蔡明松立即率領13名警力趕赴現場，警方全副武裝，配備警棍、臂盾等裝備，並穿上防彈背心，以防發生任何攻擊事件。抵達現場後，員警以友善態度與女子溝通，努力安撫她的情緒。

經過調查，攜帶菜刀進入法院的是一名48歲楊姓女子，她情緒不穩定。蔡明松表示，楊女解釋她攜帶菜刀是因為朋友要教她切菜。警方將她帶回派出所進行調查後，依據社會秩序維護法，將此案移請台中地院簡易庭進行裁處。

