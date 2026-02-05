女控友性侵還親暱同逛娃娃機店 恐因拒借錢遭訴判無罪 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

張姓男子被追求中的女性友人阿花（化名）控訴指侵，經高雄地檢署依妨害性自主罪嫌起訴，不過，高雄地院合議庭審理時發現，阿花案發後沒有立即報警，還陪同張男親暱同逛娃娃機店，阿花也沒有抵抗造成的明顯傷勢，且阿花的指控是在向張男借款未果後，認定罪證不足，判張男無罪。可上訴。

阿花指控，她與張男於113年7月25日4時許聚餐後，張男載她回到住處，違反她的意願，以手指進入她的性器指侵。阿花於警詢時稱，案發當天4至5時，張男將其她從住處客廳抱到房間，摸她的胸部及外陰部，她有喝止，但是張男未停手，直至7時雙方才各自睡去。阿花指稱，當天17時至19時，張男不顧她肢體反抗，以口吸吮其乳頭，用手摸其胸部及外陰部，並持續以手指侵入其性器，直至張男願意收手為止。

阿花在檢方偵查時，除了陳述警詢時的說詞，並補充張男摸她到當天清晨6、7點，兩人均因疲累而睡去。她在11時醒來，張男則睡至17時、18時，其間她均在滑手機。張男醒來後，繼續摸她胸部及性器，並吸吮其乳頭，亦用兩根手指頭進入其性器，時程約10至20分鐘，她持續反抗，張男則以身體左側壓在其正面身上，時間是19時至20時間。20時30分後，張男要開會，借用其手機網路連線上網，其間張男又摸她大腿，她有撥開。

張男則堅決否認有強制性交，辯稱阿花與他巡視承租機台的娃娃機店，2人狀甚親暱，阿花並未求救。而且阿花在向他借款前，並未指責他，然在借款未果且與他前女友比較後，態度丕變，不是一般受性侵害之情狀。

合議庭檢視證據，發現阿花的驗傷報告顯示，除處女膜有陳舊性撕裂傷之外，其餘全身上下，包括肛門，經醫生檢查後均無明顯傷勢，與阿花陳述身體正面遭張男以身體疊壓，卻沒有因張男的強制力造成相關傷勢的情況不符，且張男若以身體疊壓，如何像阿花所指訴之撫摸胸部、性器，甚至指侵？

阿花與張男到娃娃店時，因滑倒致褲子髒污，阿花於是上前攙扶並協助張男擦拭褲上之泥沙，繼與張男一同返回住處之大樓停車場，由張男自行上樓更換褲子，其間阿花沒有報警，也沒有向其他人求救。

合議庭發現，阿花在控訴遭指侵後返家，竟然是先從事股票交易，因未注意禁當沖卻成交，而須繳交21萬3千元，並向張男開口借貸，由LINE對話紀錄截圖顯示，阿花當時向張男表示「你是不是都出一張嘴就好；還是打幾個字敷衍我就好；你前任你還有當一回事；我年紀大活該什麼都自己來；你說的那些保證我一天就可以知道你完全在唬爛我 你乾脆找回前任」。

合議庭審認，阿花全身未見抵抗張男所致之明顯傷勢，性器內亦無採得張男的DNA，阿花又未於張男熟睡時以隨身手機對外求援，有悖事理。且阿花離開張男住處而至公開場所後，未立即逃離或求救，反關心張男並與之同返住處，又當張男暫離其旁時，未向外求援，其後另主動與張男有肢體接觸，顯違常情。

此外，阿花返家後未立刻報警，反先操作股票，且仍與張男以LINE聯繫，復於有他人可資助款項時，仍向被告借款，亦與常情相左。阿花並稱曾在友人陪同下到燕巢派出所報警，經合議庭函詢高雄市政府警察局岡山分局卻查無紀錄。

合議庭審酌，除了阿花的指訴外，查無其他積極證據足證被告張男確有所控犯行，不能證明被告犯罪，判決張男無罪。

