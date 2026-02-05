女控友性侵還親暱同逛娃娃機店 恐因拒借錢遭訴判無罪
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導
張姓男子被追求中的女性友人阿花（化名）控訴指侵，經高雄地檢署依妨害性自主罪嫌起訴，不過，高雄地院合議庭審理時發現，阿花案發後沒有立即報警，還陪同張男親暱同逛娃娃機店，阿花也沒有抵抗造成的明顯傷勢，且阿花的指控是在向張男借款未果後，認定罪證不足，判張男無罪。可上訴。
阿花指控，她與張男於113年7月25日4時許聚餐後，張男載她回到住處，違反她的意願，以手指進入她的性器指侵。阿花於警詢時稱，案發當天4至5時，張男將其她從住處客廳抱到房間，摸她的胸部及外陰部，她有喝止，但是張男未停手，直至7時雙方才各自睡去。阿花指稱，當天17時至19時，張男不顧她肢體反抗，以口吸吮其乳頭，用手摸其胸部及外陰部，並持續以手指侵入其性器，直至張男願意收手為止。
阿花在檢方偵查時，除了陳述警詢時的說詞，並補充張男摸她到當天清晨6、7點，兩人均因疲累而睡去。她在11時醒來，張男則睡至17時、18時，其間她均在滑手機。張男醒來後，繼續摸她胸部及性器，並吸吮其乳頭，亦用兩根手指頭進入其性器，時程約10至20分鐘，她持續反抗，張男則以身體左側壓在其正面身上，時間是19時至20時間。20時30分後，張男要開會，借用其手機網路連線上網，其間張男又摸她大腿，她有撥開。
張男則堅決否認有強制性交，辯稱阿花與他巡視承租機台的娃娃機店，2人狀甚親暱，阿花並未求救。而且阿花在向他借款前，並未指責他，然在借款未果且與他前女友比較後，態度丕變，不是一般受性侵害之情狀。
合議庭檢視證據，發現阿花的驗傷報告顯示，除處女膜有陳舊性撕裂傷之外，其餘全身上下，包括肛門，經醫生檢查後均無明顯傷勢，與阿花陳述身體正面遭張男以身體疊壓，卻沒有因張男的強制力造成相關傷勢的情況不符，且張男若以身體疊壓，如何像阿花所指訴之撫摸胸部、性器，甚至指侵？
阿花與張男到娃娃店時，因滑倒致褲子髒污，阿花於是上前攙扶並協助張男擦拭褲上之泥沙，繼與張男一同返回住處之大樓停車場，由張男自行上樓更換褲子，其間阿花沒有報警，也沒有向其他人求救。
合議庭發現，阿花在控訴遭指侵後返家，竟然是先從事股票交易，因未注意禁當沖卻成交，而須繳交21萬3千元，並向張男開口借貸，由LINE對話紀錄截圖顯示，阿花當時向張男表示「你是不是都出一張嘴就好；還是打幾個字敷衍我就好；你前任你還有當一回事；我年紀大活該什麼都自己來；你說的那些保證我一天就可以知道你完全在唬爛我 你乾脆找回前任」。
合議庭審認，阿花全身未見抵抗張男所致之明顯傷勢，性器內亦無採得張男的DNA，阿花又未於張男熟睡時以隨身手機對外求援，有悖事理。且阿花離開張男住處而至公開場所後，未立即逃離或求救，反關心張男並與之同返住處，又當張男暫離其旁時，未向外求援，其後另主動與張男有肢體接觸，顯違常情。
此外，阿花返家後未立刻報警，反先操作股票，且仍與張男以LINE聯繫，復於有他人可資助款項時，仍向被告借款，亦與常情相左。阿花並稱曾在友人陪同下到燕巢派出所報警，經合議庭函詢高雄市政府警察局岡山分局卻查無紀錄。
合議庭審酌，除了阿花的指訴外，查無其他積極證據足證被告張男確有所控犯行，不能證明被告犯罪，判決張男無罪。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片
更多CNEWS匯流新聞網報導：
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
遭嗆「烏克蘭是俄羅斯鄉下」佳娜錄影被羞辱氣炸 網挖出4年前片段：全靠薔薔打圓場
烏克蘭籍女星佳娜近期在節目中透露，過去錄影時曾遭同場女星公開冷嘲熱諷，直指「烏克蘭女生都沒讀過大學」，言論充滿歧視。消息一出，廣大網友立刻發揮偵探精神，挖出4年前佳娜與俄羅斯女星安妮（Annie）在節目中激辯片段。當時場面火藥味十足，而同場嘉賓「薔薔」超高EQ的救場行為，意外成為網友瘋傳焦點。
大S閃婚具俊曄就已「虛弱到吃不下」 韓醫分析健康惡化原因
大S（徐熙媛）2日逝世一周年，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出回顧特輯，其中曝光大S病發後的完整搶救過程，節目組透露，大S於2022年再婚具俊曄時，身體狀況就已經冒警訊，吃不下也動不了。節目組也找來韓國醫生李樂俊，分析大S的健康會急速變差的原因。
王必勝瘦到認不出！「1年甩16公斤」對比照曝光：血壓藥也停了
前衛福部政務次長王必勝時常在臉書分享近況，今（5）日他透露自己瘦身有成，一年多就減了16公斤，血壓藥已停藥半年，仍維持在標準內，直言「邁向健康人生的一大進步」。他也PO出瘦身前後對比照，讓一票網友驚呆。
大S離世前5日病程公開 退燒藥竟成奪命關鍵...醫曝：身體投降了
韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》製作特輯，首度披露女星徐熙媛(大S)離世前5日的完整病程。南韓知名耳鼻喉科醫師李洛俊(이낙준)分析指出，患有心臟二尖瓣脫垂症的大S選擇泡溫泉緩解不適，加上服用退燒藥後的錯誤判斷，成為病情急遽惡化的致命關鍵。
韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」 衝機場路上心臟驟停
大S於2025年1月29日與家人前往日本旅遊，抵達後不久即出現高燒、全身痠痛等症狀。她當時判斷只是旅途勞累，認為只要讓身體暖和便能改善，因此嘗試在飯店泡溫泉。然而，此舉反而使原本患有心臟疾病的大S血管壓力急遽上升，被視為導致病情快速惡化的關鍵原因之一。隨後大S被緊...
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
恐升級今年首波寒流！過年前「最冷2時段」曝光：恐下探6度
中央氣象署指出，今（5）日台灣環境為偏東轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨；氣溫方面，白天溫暖舒適，西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨天氣稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物以免著涼。
下班衝一波！威力彩狂飆9.7億 神明點名「4生肖、星座」財星爆衝
頭獎一路累積、彩金衝破天花板，威力彩再度點燃全民追夢熱潮。隨著頭獎持續槓龜，獎金飆升至9.7億元，不少民眾躍躍欲試，命理圈也掀起討論熱度，直指部分生肖與星座正逢財運高峰期。威力彩上期開獎，貳獎共開出4注，每注各得1344萬1113元，分別獎落台北市、桃園市及花蓮縣，但頭獎依舊從缺，已連續28期未開出，累積彩金推升至上看9.7億元，再度成為話題焦點。林宜君
《台北股市》華邦電力積電彎腰撿！杜大師看好原因曝
【時報-台北電】華邦電(2344)、力積電(6770)2月2日遭打入跌停板，股市老先覺杜金龍認為是讓「還沒上車的趕快上車」，只是漲多休息，不用過於擔心。他以過去航海王為例，只要成交金額在前5名的個股，高光時刻就不會只有1年，且由於今年記憶體大賺，明年有高配息支撐，記憶體股價會貼著台股盤勢，有機會漲到明年5月。 法人不斷上修華邦電今年獲利及目標價，摩根大通(小摩)日前將華邦電今年EPS從6.31元大調至12.44元，上修目標價近70%至140元；群益也估華邦電今年EPS 9.9元、目標價上修至158元。 力積電、華邦電遭砍殺，投資人憂心記憶體要反轉，杜金龍在「鈔錢部署」節目中喊話，逢回就是上車好時機，認為先前走跌是因為漲多休息，記憶體的漲勢應該會和台股盤勢貼近，有機會漲到明年5月。 他表示，台股在今年第2季、第3季恐進行盤整，當記憶體公布獲利、營收嚇嚇叫，但股價率先反應，屆時利多不漲才要小心。 重演航海王：高光期不會只有1年 但因為今年記憶體大賺錢，明年會高配息，因此當大盤還在高檔的時候，高配息會讓股價有所支撐。回想4、5年前的航海王，獲利開始衰退時，也因為有高配息的支撐，股價能夠維持在
好市多消費「爽中1000萬、200萬發票」！獎落2門市
幸運兒是你嗎？財政部4日公布114年11-12月期統一發票中獎清冊，開出17張特別獎（1000萬元）與20張特獎（200萬元），共37張高額中獎發票。其中一位民眾曾在好市多台北內湖店消費5913元，就中了千萬大獎。
抱著女兒上廁所！柚子醫師心碎發聲 拒絕校方「逼被害人道歉」怒辦轉學
小兒科醫師陳木榮愛女遭同學踹頭重傷，一度無法行走。校方不僅調查期延長，更在初期要求受害者家屬向全班道歉，令陳木榮對校方信任全失。為避免女兒遭受二次傷害，陳木榮已為其辦理轉學，所幸女兒在新環境中復原良好。此事件凸顯校園安全處理及受害者保護機制失當，陳木榮沉痛呼籲，未來校園事件應獲妥善處理，確保孩子不再受傷。
【華碩斷捨離2】買一支少一支！末代華碩手機罕見「絕版溢價」 價格不跌反漲4000元
電腦品牌廠華碩（2357）日前宣布2026年不再推出新款手機後，國內手機市場不但未出現預期中的「清倉崩價」，反而出現史無前例的「絕版溢價」現象。全台最大通訊通路商傑昇通信觀察，包含Zenfone與ROG系列在內的末代華碩旗艦手機，部分型號在通路端價格不跌反漲，最高甚至加價4,000元仍有粉絲買單，罕見從消費品轉為「資產化商品」。
具俊曄痛苦到製作單位不忍心！節目組觀察3天「主動取消採訪」 攝影棚全員「哭到錄影中斷」破收視紀錄
KBS2 醫療紀錄綜藝《名人病死的祕密》（셀럽병사의 비밀）於 3 日播出具俊曄與已故妻子大S（徐熙媛）的專題，揭開這段世紀之戀背後的醫療悲劇與守護故事。該集節目播出後，在韓國引發核彈級迴響，收視率不僅在瞬間衝破 4.2%，創下該節目自開播以來的歷史新高紀錄，更成功奪下同時段綜藝節目收視亞軍。 此外，衡量節目話題度的關鍵指標「2049 收視率」（20 歲至 49 歲核心目標族群）也達到 1.0%，證明了不論是老中青世代，都對這段超越生死的愛情與真相高度關注。
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
網球》宣布退休還是被酸 詹詠然樂觀表示：感謝大家對我的關心！
網球好手詹詠然在上月底宣布退休，網路有祝福也有惡評，妹妹詹皓晴更在社群網站為她發聲，對此，大詹樂觀表示，「感謝大家對我或是網球運動的關心！」她也強調會尊重每個人的意見跟想法。36歲的詹詠然曾獲得2017年美國公開賽女雙冠軍，同年榮膺世界女雙球后，並包辦2018年、2019年法國公開賽混雙，以及201
具俊曄親背癱瘓隊友來看大S！墓前「深情舉動」曝光 秒逼哭他
大S紀念雕像揭幕儀式在2日完成，當天雖然下起雨來，不過家屬以及好友們依舊現身金寶山見證，其中，曾與具俊曄組團「酷龍」的姜元來即使行動不便，也飛來台灣參加，事後，他透過社群分享去年（2025）祭拜大S的情景。蔡佩伶報導
缺貨潮更甚記憶體！這潛力股目標價「一次調升200元」 投信5天猛砸77.4億搶貨
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股今（4）日終場漲94.45點或0.29%，收32,289.81點。投信今買超逾53億元，買超前十大個股有7檔電子股、1檔金融股及2檔傳產...
具俊曄休息室淚崩「邊哭邊寫大S名字」 他揭1件事哽咽：淚水再也忍不住
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導女星大S（徐熙媛）去年2月因病猝逝於日本，消息一出令各界相當不捨，2日是她逝世一週年，當天S家人與演藝圈好友齊聚金寶山...
具俊曄授權「完整還原」大S生前搶救時間線：永遠不要忘記她
藝人大S（徐熙媛）2025年病逝，享年48歲，逝世滿一周年，除了丈夫具俊曄為她設計的紀念雕像、近期正式揭幕，南韓節目《名人生老病死的秘密》也首度完整還原了大S病逝前幾日的詳細時間軸。製作單位透露，相關內容是由具俊曄授權，為的是希望所有愛大S的人，請永遠不要忘記她。
周杰倫電影「砸4億票房卻慘敗」！吳敦背8千萬負債 豪宅遭法拍壓垮人生
台灣電影戲劇製作人吳敦，於3日上午離世，享壽77歲。他生前經營的電影公司曾向土地銀行貸款8千萬台幣，籌拍電影《刺陵》，並由周杰倫與林志玲主演、斥資約4億元台幣打造，當年號稱華語影壇頂級卡司，卻成為票房滑鐵盧代表作，也意外拖垮幕後推手、重量級製作人吳敦的人生後半場。