女控被誤送精神專科醫院 消防：送院須符條件

屏東縣 / 綜合報導

這起民眾疑似遭誤送精神專科醫院的案件，當事民宿女管家控訴，過程未經評估，把她送到精神專科醫院，轄區警方還原當天派出所內的監視器畫面，可以聽到女子確實自要求員警送她到「精神科」的對話，而消防局回應，當時經過精神醫療團隊評估後才送院醫治，那麼到底要送精神醫院，必須符合哪些條件，合規的流程又是如何，繼續來看我們的報導。

10月22日上午8點多，柯姓女管家來到轄區派出所，說她精神狀況不好，拜託警方送她就醫，自己要求員警說要送精神科，值勤員警再次確認後，就通報消防局，屏東縣墾丁消防分隊隊員洪建豪說：「通報緊急精神醫療處置團隊24小時精神諮詢中心，經評估後送迦樂醫院救治。」

廣告 廣告

消防局表示，確實經過評估後才送院醫治，然而，如同南韓電影「來看我吧」劇中女主角被當精神病患者，住進精神病院，南韓電影「來看我吧」說：「我不是瘋子，我不是精神病患。」這次民宿柯姓女管家的控訴，猶如電影情節，而過去曾被強制送醫的案例。

警消人員說：「刀放下，刀放下。」警消人員VS.遭送醫民眾病患說：「小姐冷靜，小姐冷靜。」像這樣情緒大失控，有高風險的狀況，屏東縣衛生局技正呂孟倫說：「個案有疑似精神症狀且有自傷傷人之虞。」

通常都是警方先接獲報案，隨即出動，接著通報消防局，救護人車出勤趕到現場處理，屏東消防分隊小隊長陳孟璘說：「通報給諮詢專線之後，他們那邊有專業人員做評估。」也就是說要強制送醫並住進精神病院有一定的SOP。

屏東縣衛生局技正呂孟倫說：「評估結果如果有符合護送就醫的要件，就會啟動程序，將個案護送至精神專科醫院。」整個流程，當患者出現現暴力或極端情緒，通知警消人員到場，經醫療團隊評估，確認需要住院治療，又無法自願就醫，就必須在警方的戒護下進行強制住院，屏東的這起案件，當事管家準備提告，過程中是否疏失，就等最後司法的判定。

原始連結







更多華視新聞報導

知名手作烘焙坊突傳倒閉 負責人夫妻人間蒸發

三立副總請辭道歉難平眾怒 網怒轟「隻字未提江祖平」

王義川：前助理與跟拍者同姓名 黃國昌：懶得理他

