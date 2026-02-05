女控遇愛情詐騙投資435萬成空 怨檢不起訴

女子拉白布條控訴遇到愛情詐騙。（圖／東森新聞）





高雄一名女子帶朋友到一家機車店前，拉白布條控訴遇到愛情詐騙，指控店內一名謝姓員工，交往期間鼓吹她投資機車店，她陸續投入435萬，還被對方拿走兩支勞力士手錶，對方不只劈腿還說資金全虧掉了，女子提告檢方又不起訴，不甘心才會到到機車行抗議，一度揚言砸雞蛋，被警方勸退。

當事人葉姓女子：「他就是真的是啃我的骨頭、扒我的肉，全部都拿走了。」

44歲的葉小姐在朋友陪同下，拉著白布條站在高雄八德路上的這家機車行前，控訴店裡的一名謝姓男子詐騙她的感情和金錢，葉小姐出示二人交往的照片說，他因為買車認識47歲的謝姓男子，後來男子換工作到另一家店，對他說工作的這家店他也有投資，他還想到台北開偉士牌的據點，因為男子要求她投資，她先後投資435萬，對方卻告訴她賠掉了。

當事人葉姓女子：「在這之間，我又發現他有跟其他女生在一起的時候，我就跟他說，那我們就不要在一起你把錢還我就好了，他就不還，我真的沒有想到他連我的勞力士都在算計在裡面，所以我真的身上值錢的東西，包含我的現金全部都給他了，我還欠了銀行400多萬。」

葉小姐說不滿對方還不出435萬，還拿走她的二只勞力士手錶，所以提告對方詐欺及背信。

當事人葉姓女子：「我有提告他第一個檢察官，他在第一個檢察官都承認，他都承認，我不知道為什麼到第二個檢察官，竟然用他們的筆錄做結案，我這邊也有結案的全部都不起訴，所以我對我們的司法，我相當相當的失望。」

由於檢方不起訴，葉小姐氣憤的到對方工作的機車店前拉白布條，同時再打電話給對方。

對方沒有接電話，葉姓小姐說還會再和律師研究，再次提出告訴。

