女控遭性侵 6男約出被疑人「套狗鍊凌虐」2小時 減刑還得坐牢

因女性友人遭性侵，陳男等6人約出涉性侵男子，套狗鍊凌虐2小時，台南地院法官判處主嫌判8月徒刑，其餘共犯6月，不得易科罰金。資料照片

台南1名女子向友人哭訴遭黃男性侵，其友人陳男憤而召集5名男子出面「討公道」。這夥人以苦主名義，將黃約出後強押上車，帶往靈骨塔套上狗鍊、逼跪爬行，並群毆凌虐約2至3小時，事後黃掛彩就醫報案。案經台南地院審理，法官認定5人共同剝奪他人行動自由並施以凌虐，主嫌陳判刑8月、其餘4人各判6月，均不得易科罰金。

台南市日前發生因性侵指控衍生的私刑事件，1名女子向陳姓、郭姓友人哭訴，表示遭到黃姓男子性侵，當時該案仍在檢方偵辦中；陳男得知，情緒激動，立即聯繫李姓、方姓與兩名黃姓男子等共6人，決定「找對方談個清楚」；女子依指示，於今年1月14日晚間，將涉嫌性侵的黃男約到關廟區某釣蝦場，6人則在附近埋伏。

黃一到場就被陳等人強押上車，眾人先至五金行購入束帶、狗鍊、狗項圈與膠帶等物品，再將黃載往偏僻的靈骨塔。陳在現場要求黃脫光衣物，並親手替他套上狗鍊與項圈，還拉著鍊子逼他像狗一樣在地上爬。期間眾人輪流以棍棒、拳腳毆打，方姓男子更直接將黃壓制在地。黃因此受有頭部挫傷、輕微腦出血、眼部鈍傷及多處擦挫傷。

遭凌虐約兩、三小時後，黃得以打電話向友人求擔保，陳等人才放人；黃忍痛前往醫院急診，並向警方報案。

台南地院審理時，陳、郭、李及兩名黃姓男子均坦承犯行，因證據明確以簡式審判程序進行。法官認定，6人涉「三人以上共同剝奪行動自由」並施以凌虐，嚴重破壞社會秩序；惟考量事件起因於女性友人疑遭性侵，且拘禁時間並非長久，加上犯後態度良好，及願意賠償等因素，依刑法第59條減輕其刑。

最終，法官判處主導全案且動手毆打被害人的陳男8月徒刑，併科罰金6萬元；郭判6月、罰金9萬元；其餘3人各判刑6月、罰金3萬元；因本案法定刑度為1年以上至7年以下，縱使判處6月，仍不得易科罰金。扣案鐵鍊、束帶皆宣告沒收，女子及方姓男子部分則另案審理。



