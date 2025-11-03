女控遭送精神科醫院強制診治 屏衛生局：符合程序
（中央社記者李卉婷屏東縣3日電）媒體報導屏東一名女子酒後身體不適，向警求助，告知神經痛病史，卻被送至精神專科醫院治療，指控強制診治並遭不當對待。縣衛生局表示，就醫符合程序，診治過程皆知情同意。
屏東縣衛生局今天發布新聞稿表示，調查結果為護送就醫符合行政程序，女子到院後自願住院接受治療，且親自簽署住院治療同意書與權利義務書，並非依據精神衛生法啟動強制住院。
衛生局表示，10月21日女子因情緒躁動由同事陪同至醫院診治後返家，隔天自行至墾丁派出所求助，由於執勤警員觀察女子有疑似精神症狀，依精神衛生法第48條及第49條規定，通報「屏東縣緊急精神醫療處置團隊」，並按衛生福利部訂定「精神病人高風險檢傷評分量表」標準，進行專業評估。
評估結果符合護送就醫要件，即啟動程序將女子護送至精神專科醫院，行政程序皆符合規定，並於10月22至29日住院治療。
衛生局說明，今天派員至醫院釐清，經查女子在住院期間出現明顯精神症狀、情緒不穩定、思考不合邏輯等；醫院也無「禁止會客」規定，病人可申請陪伴或探視，且病房採門禁安全制度無監禁事實。另外，住院環境符合設置規範，已同時啟動網絡共訪關懷機制。（編輯：李錫璋）1141103
