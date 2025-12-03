女控「爛路害摔」求償無門 新工處：國賠會認無因果關係

台北市 / 綜合報導

台北市一位周小姐，去年在北安路公車站準備上公車時，疑似踩到路面坑洞摔了一跤，整個人趴車門邊痛得站不起來，甚至無法正常走路，周小姐和新工處協調時，對方表示願意賠償，但後來收到回函，表示「現場沒有坑洞」，她氣得提告申請國賠，新工處表示，國賠會認為路面不平和傷勢沒有明確因果關係，律師還懷疑是「高跟鞋」的問題，周小姐不服，官司仍在進行中。

公車進站停在站牌前，一名黑色大衣女子，準備從人行道走上車，但一走到路面沒兩步，女子摔了一大跤，痛得趴在公車門口，遲遲無法站起身，忍痛上車時走路還一跛一跛的，女子控訴罪魁禍首是它。

公車停靠處路面嚴重龜裂，縫隙處還有積水，疑似當時女子的高跟鞋，卡到這個大洞，事發在去年11月，台北市中山區北安路上，周小姐當時穿高跟鞋走去搭車，沒想到這一摔，讓她痛得連走路都有困難，周小姐(變音)說：「我就摔在公車上，右腳軟骨直接卡在公車上面，完全起不來，我膝蓋下樓梯無法支撐，要用左腳站立。」

周小姐控訴，這回摔倒讓她右膝受傷，開協調會新工處表示願意賠償，後續又發函說現場無坑洞，周小姐氣得提告要求國賠，指控新工處根本在演戲，周小姐(變音)說：「我照護護具算了一個差不多，我記得是20幾萬左右，但他們就是拒絕賠償，今天開庭，對方律師說是因為我高跟鞋的關係自己跌倒，所以從頭到尾都不承認這件事情。」

回到事發現場，已經沒有凹陷處和坑洞，但新工處被質疑是先填補才回函，被控不願賠償他們回應，台北市新工處養護隊一分隊長陳冠名說：「我們出席的同仁，並沒有很明確就跟她說，就是這裡的坑洞造成的(傷勢)，她提供的資料跟她受傷，是沒有一個很直接的因果關係啦，所以那時候其實是拒賠。」

不過事發至今已超過一年，官司還在進行中，周小姐就擔心受了傷，不只討不了賠償，還無法討回公道。

