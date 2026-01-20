女插畫家停更2年！突詭異PO「脫褲開腿片」網嚇：變18禁？

娛樂中心／周希雯報導

知名插畫家「蓋彼」以分享兩性題材走紅，創造出愛撒嬌的女友「妞妞」、木頭男友「建寶」等角色，貼近現實的情侶互動經常引發共鳴，吸引破百萬人追蹤，2023年底卻無預警停更短片。時隔2年，蓋彼首度公開停更原因，還預告即將回歸，然而貼文卻附上妞妞「脫褲開腿」動畫片段，詭異舉動嚇壞一票人，甚至質疑是否往成人風格邁進，「這影片…不太妥」。

蓋彼昨（19日）發文透露，一直未說明為何停更動畫，「其實原因很簡單，就是負責配建寶配音的配音員，因為某些因素無法再幫我配音惹…而建寶的聲音實在太特殊了，找過很多人嘗試聲音都不對味，對於自己動畫有所堅持的我因此突然就喪失了想做動畫的衝動…」不過，近期看到AI越來越發達，她也嘗試將其作為輔助工具，減輕長期獨立作業的負擔，「我決定再嘗試做看看！」

蓋彼透露，因男主角「建寶」聲音太特殊，原本配音員離開後再也找不到替代的人員。（圖／翻攝「蓋彼 Gabi SDK 」YouTube）

不過蓋彼坦言，目前AI對於角色一致性仍有許多不足，「像妞妞動著動著就變另外一個人了」，她承諾會努力突破困難、也會嘗試尋找其他配音員，「到時候還請大家多多包容，過渡期一定會有一些詭異的地方，蓋彼會慢慢更好的！希望成長過的蓋彼，能夠給大家新的原創內容，讓大家重溫建寶跟妞妞的可愛世界」。對此，蓋彼也附上疑似AI生成的結果，只見妞妞的畫風與過往有落差，下秒還脫下褲子、露出內褲，甚至面向螢幕開出M字腿。





詭異片段曝光後，不少老粉嚇喊「這影片真的很奇怪不知道想表達什麼，退了」、「要表達的東西真的匪夷所思」、「看到脫下短褲的ai動畫莫名有點難過…」、「為什麼要脫褲子，畫風不一樣就算惹，頻道內容也會走向其他方向嗎」、「這影片…..不太妥」、「突然18禁？夜深了嗎」、「很喜歡蓋彼，但這個脫褲子的動畫令人困惑」、「這不是我認識的蓋彼，是告別的時候了」、「還以為這篇是說角色被人拿去做Ai色情不雅所以生氣到罷工(像twitter事件)，結果是作者自己用Ai做的」。

也有人猜測蓋彼停更的真正關鍵，「會不會建寶配音員其實是男友，這樣能明白為何會喪失動力到停更這麽久，兩年多了準備開始新人生，妞妞也是，一切都會越來越好！可以看出雖然一部分人只注意畫風，但還有一部分人更關心蓋彼」、「蓋彼辛苦了，雖然不知道發生什麼事，不過如果是傷心的事，希望你能好好的走出來」、「原本還在想會不會是現實分手了」、「配音員是男朋友，然後分手了？」。

