女揪乾叔叔五打一！同事遭菸灰缸砸頭 5天後不治

一名黃姓女員工覺得受了委屈，轉頭向乾叔叔訴苦，沒想到眾人出手過重，竟然就在員工宿舍外圍毆一名男子，導致他5天後死亡。據悉該男在受傷初期還能正常說話，讓眾人以為傷勢不重，不料顱內出血的情況卻惡化，最終釀成無法挽回的命案。

訴苦找人助陣質問演變成五打一慘劇

整起案件源於2025年10月，在東區某人力工程行工作的黃姓女子，長期與田姓男同事相處不睦，心生怨氣。她在10月4日晚上向謝姓乾叔叔抱怨此事，乾叔叔為了幫她出氣，於隔天凌晨帶著黃女前往工程行打算找田男對峙。當時黃女的配偶，以及戴姓與周姓同事也都在場，眾人強行把正在熟睡的田男叫下樓。謝姓乾叔叔先是動手推擠田男頭部，戴男則在一旁拉扯頭髮，現場氣氛火爆，眾人不滿田男的回應，在乾叔叔的下令下，開始對田男拳打腳踢，展開一場極端不對等的集體暴力。

菸灰缸重擊頭部傷勢隱藏導致延誤就醫

在這場圍毆過程中，周姓同事竟然隨手拿起沉重的菸灰缸，猛力朝田男頭部重擊。田男全身受創嚴重，包含顱內出血、神經軸突損傷，甚至全身多處肋骨骨折與皮下出血。等到工程行老闆獲報趕來勸架時，田男起初意識還算清醒，甚至能與老闆正常交談，這讓在場的人誤以為沒有大礙。到了當天早上8點多，老闆發現田男狀況急轉直下，趕緊叫救護車送往國軍台中總醫院。雖然醫療團隊緊急動刀清除腦部血腫，但因腦水腫與顱腦損傷過於嚴重，田男在加護病房4天後，於10月9日傍晚宣告不治。

檢方傷害致死起訴將由國民法庭審理

台中地檢署近日完成偵查，認為黃女、謝姓乾叔叔、黃女配偶以及戴男、周男等5人，雖然原本未必有直接殺人的動機，但集體毆打他人致死的事實明確。檢察官審酌眾人施暴手段兇殘，且因細故就糾眾傷人，社會治安影響甚鉅，正式依傷害致死罪將這 5 人全部起訴。由於此案涉及故意犯罪致人於死的社會重大案件，符合國民法官法的適用標準，未來將移由台中地方法院國民法庭審理，由國民法官與職業法官共同衡量這場職場暴力該負起的法律責任。

