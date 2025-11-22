女搭捷運手扶梯驚覺有異！疑遭24歲攝狼「掀裙偷拍」 她氣炸怒提告

記者林盈君／新北報導

本月21日下午，新北市新莊區五工路附近、A3新北產業園區站，發生一起偷拍事件，一名女子乘坐手扶梯時，疑似遭24歲李姓男子掀裙並偷拍，被害人驚覺之後立即制止，李男隨即離去，但不久之後又再度返回，辯稱無不法行為，最後2人在站務人員陪同下，等待捷運警察到場，後續由新莊分局頭前派出所接手處理。

女子疑遭李姓男子掀裙並偷拍，警方獲報趕抵。（圖／翻攝畫面）

警方指出，被害人已提出性騷擾申訴及刑事告訴，內容包括性騷擾防治法、刑法妨害性隱私罪、不實性影像相關罪名、妨害秘密罪。對此，員警已協助製作被害人筆錄、開立報案證明，並依完成婦幼性騷擾通報及性影像通報，也查扣李男的手機，後續將持續調查相關事證，全案依法移送新北檢偵辦。

廣告 廣告

女子乘坐手扶梯時，疑遭李姓男子掀裙並偷拍，提告性騷擾等罪。（圖／翻攝畫面）

警方表示，至於性騷擾申訴部分，將由新莊分局完成調查報告後，移交新北市政府進行後續審議。警方提醒，民眾若於捷運系統內遭遇偷拍或其他侵害行為，可立即向站務人員求助，或撥打110報案電話。警方接獲報案後，將立刻趕赴現場處理，並提醒民眾切勿單獨與嫌疑人發生衝突，以避免危及自身安全。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

拒絕性騷擾，請撥打110、113

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

移除下架性影像，洽性影像處理中心

終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享

更多三立新聞網報導

KTV慶生4男「推筒子」！遇上警方荷槍實彈臨檢 12人糗被帶回開同學會

三重男隨機攻擊路人！見警心虛準備騎車落跑 當場被壓制逮捕畫面曝

北市南港公園淪「天體營」？網路揪裸體聚會開趴 議員公布照片怒回應了

三重驚傳隨機攻擊！毒蟲男突情緒失控暴走 當街揮舞鐵棍打傷夫妻

