女搭捷運手扶梯「裙被拉扯」 轉頭驚見男疑偷拍

搭捷運遇到偷拍郎！新北環狀線新北產業園區站，一名女子驚慌說搭乘手扶梯時，突然感覺裙子被拉扯，接著就看到一名男子貼近自己，疑似伸手偷拍，女子大喊有偷拍男子，男子落荒而逃，警方到場，涉案男子說詞反覆，員警查扣手機將進行數位還原。

捷運站站務中心裡，男子被員警包圍就是他涉嫌偷拍。員警vs.涉嫌偷拍男子：「那個已刪除怎麼打開，我看。」手機被員警搜查，警局也要走一遭，被害女子控訴不久前搭手扶梯被他偷拍。

當時女子搭手扶梯在過程當中，她覺得自己的裙子有點被拉扯的感覺，因此覺得怪怪的馬上回頭看，一回頭卻看見有一名男子就緊緊跟在自己後方，對方發現了還立刻落荒而逃。

事發在新北環狀線新北產業園區站，21號下午一點多被害女子向警方指出，對方被發現後直接手扶梯逆向逃跑，在自己跟站務人員反應時又折返回來。

24歲男子辯稱沒幹嘛很無辜，但確認監視器畫面時又坦承有偷拍，說詞反反覆覆，被害女子氣得提告妨害性隱私妨害秘密等罪，員警查看男子手機發現已經沒有相關影像，他又改口否認犯行，警方查扣手機將進行數位還原。

其他乘客：「在台灣會認為是很安全的環境，然後被這樣子對待會覺得如果在上班，有穿裙子會需要稍微擔心自己的安全，不會有太多疑神疑鬼，但還是會注意一下，自己的安全。」

捷運偷拍案頻傳，乘客防範受害，這回究竟有沒有偷拍有待警方調查，證據會說話，但被害女子已經被他嚇得驚魂未定。

