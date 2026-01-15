女搭捷運「點火」大鬧！北捷怒報警：最高罰100萬

13日下午5時許，一列行經東門站的台北捷運列車上，一名女子疑似因肚子餓，竟在車廂內拿出打火機點火，試圖烤煮隨身攜帶的蘑菇。該行為立即引起車廂內乘客騷動，民眾制止並按鈴通知捷運公司。

保全人員隨即上車處理，不料女子情緒瞬間失控，在車廂內大聲咆哮，要求嘲笑她的乘客道歉。現場狀況一度混亂，保全人員只能將其壓制，避免衝突擴大。警方到場時，該女子情緒已恢復平靜，在員警陪同下離開捷運站。

北捷公司針對這些事件表示，旅客在捷運系統內使用或把玩打火機屬高風險行為，除可能觸犯刑法公共危險罪，也違反大眾捷運法。依據大眾捷運法第50條之1規定，未經許可攜帶危險或易燃物進入捷運系統，可處1萬元以上、100萬元以下罰鍰。

廣告 廣告

此外，若在車廂內嚼食口香糖等違規行為，可再處1500元以上、7500元以下罰鍰。北捷已調閱監視器畫面確認違規事實，並報警處理。公司呼籲民眾搭乘捷運時如遇任何狀況，應保持冷靜，可透過列車對講機通知行車專員，緊急狀況可撥打110報案，確保全體乘客安全。

更多品觀點報導

男子圓山捷運站失控暴走！搶警手機又衝超商遭4警壓制

北捷女乘客車廂「點火咆哮逼道歉」 通勤尖峰列車急停

