女搭機大鬧鬼哭嚎，只因「沒坐在男友旁邊」！情侶終遭驅離下機。圖／翻自@tommytcwtang

本月2日一名女子原訂搭乘香港快運航空（HK Express）從越南峴港飛往香港，但因女子抱怨座位沒在男友旁邊，接著就在機上大鬧鬼哭嚎。空服員雖然立刻苦勸，但女子仍不聽，最後機長決定將這對情侶驅離下機。

有民眾指出，這對情侶在登機前已經發生口角，男生與女生都互相指控對方出軌，並在候機室大吵大鬧，引來待機旅客的注目。沒想到兩人登機後，女生持續大哭大鬧，因為她不滿無法坐在男友旁邊。從民眾拍攝的影片可見，這對情侶不知為何，座位並沒有劃在一起，女生登機後，堅持坐在男友旁邊，但遭到空服員拒絕。

廣告 廣告

隨後女生開始吵鬧，甚至鬼哭嚎，並要硬闖座位。空服員先是好心勸阻、安慰，也擋下女生再進一步前進，但女生依然不死心，非常堅持要坐在男生旁邊。由於女生的動作太誇張，導致全機的乘客都在看她。

最後機長決定，將這對情侶請下飛機，但原本預計晚間6點半出發的班機，延誤至晚間8時10分才出發。不少「受害乘客」都露出無奈的表情，並紛紛表示遇到這樣的事也無可奈何。



回到原文

更多鏡報報導

美UPS起飛時墜機 爆炸成巨大火球釀3死11傷！第一視角曝光

政大邀黃國昌演講 上千留言「提問」塞爆：會被嗆白癡問題嗎？

41J肉聲／道奇洛杉磯封王遊行 30萬人擠爆！大谷護妻真美子超甜蜜