女搭機「起乩」咒罵狂叫嚇死人，空服員這招全員稱讚！排2壯漢「護駕」。圖／翻自《每日郵報》

美國聯合航空在上月9日一架從紐澤西飛往南卡羅來納的班機，發生一名女乘客因為無法忍受飛機在停機坪等待，她直接在機上瘋狂咒罵又大叫，讓機上其他乘客快嚇壞。不過空服員後來的位置安排，讓機上全員都相當滿意，也讓班機順利抵達。

據英國《每日郵報》報導，事發當時剛好正逢美國政府關門期，因此機場許多行政程序與處理人員都被迫減少或停擺。當時這架班機準備起飛時，由於機場人員調度關係，導致飛機無法準時起飛，被迫在停機坪滯留1小時。這時這名女子就按耐不住，接著開始「起乩」。

據機上乘客海莉（Haley）形容，這名女子無法忍受被卡在停機坪等待，於是她開始大叫，而且每一句都有「美國國罵」。女子坐在最靠窗的位置，但她身旁2位女乘客，明顯開始恐懼，坐立難安，貼心的空服員發現到這一幕，於是安排這2名無辜的女乘客換位置。

不過就當女乘客起身的時候，這位「起乩」的女子也跟著起來，空服員趕緊把她擋下。接著女子質問：「我不能起來嗎？」空服員安撫她說：「你當然可以起來。」之後空服員為她設下「結界」，不讓她隨意在機內趴趴走，而後空服員更安排2名自告奮勇的壯漢乘客，直接坐在她身旁的2個位置「護駕」，果然讓女子變得較為安分。海莉說，機上乘客也都很稱讚這位空服員的適當安排。

海莉說，最後班機延遲3小時才起飛，抵達目的地時，女子依然持續咒念國罵，但隨後又戴著墨鏡高喊：「感謝上帝！感謝上帝！」報導指出，機長並未請來航警處理，女子下機後就直接離去，目前未知她的情緒不穩定，是否因為受到藥物或酒精影響。



