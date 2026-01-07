女搭火車遭襲臀 提告拒20萬元和解！噁男下場慘了

一名女子搭乘台鐵區間車時遭到性騷擾。（示意圖／Unsplash）





新竹男子阿志（化名）搭乘台鐵列車時，利用車身搖晃機會，對另名女子伸手襲臀。阿志遭報警提告後一度否認犯行，直到監視器畫面鐵證如山，才提出20萬元和解，但遭女子拒絕。法官審理後判處阿志6個月徒刑，緩刑2年。可上訴。

區間車上伸鹹豬手

判決書指出，阿志2024 年11月3日下午4時許搭乘台鐵 1217 次南下區間車，他見有名女子獨自站在第8車廂右側，竟趁著車身晃動及乘客擁擠的機會，悄悄走到女子右後方，假裝因列車擺動而站立不穩，隨即伸出左手掌心，持續觸摸女子的右側臀部。

女子報警提告後痛斥，當時感覺到臀部被侵犯，心理陰影極大，精神壓力至今難以散去。阿志起初完全否認犯行，直到進入法庭程序、見證據確鑿才改口坦承一切。

阿志為了換取自由之身不僅當庭致歉，更表示願意支付20萬元作補償，但其歉意已經太遲。女子當場拒絕「沒有和解意思、沒有求償意願」，反對用錢買來的道歉抹滅傷害。

法官判決出爐

法官審理後認為，阿志為了滿足私慾，完全不尊重他人的身體自主權，利用大眾運輸工具人潮擁擠、被害人不及抗拒進行性騷擾，其行為實屬不該，認定阿志觸犯《性騷擾防治法》。

再考量阿志目前在竹科擔任汙水廠務、需扶養父母，以及表達深切悔悟、未有有期徒刑前科、願以20萬元和解，法官最終判處阿志有期徒刑6個月，可易科罰金18萬元，緩刑2年。全案仍可上訴。

