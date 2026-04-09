女搶黃燈被垃圾車撞到「重度失智」！家屬崩潰提國賠…鎮公所判賠410萬

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

記者吳泊萱／彰化報導

彰化和美清潔隊垃圾車路口左轉出車禍，女騎士重度失智，提國賠獲410萬元。（示意圖／非新聞當事人／資料照）

彰化縣和美清潔隊一輛垃圾車在2023年執行公務時，在路口左轉未禮讓直行車，與一名鄒姓女騎士發生碰撞，導致鄒女頭部重傷，搶救後重度失智，終身無法自理，遭法院裁定監護宣告。事後家屬向和美鎮公所提起國賠，求償1425萬元。法院審理認為黃男僅占60％車禍肇因，在扣除已領取的200萬強制險後，判和美鎮公所應賠償410萬元；全案可上訴。

檢警調查，和美清潔隊員黃男於2023年1月27日晚間駕駛垃圾車執行公務，行經線西鄉彰新路，準備左轉線東路時，因未禮讓對向直行車，與鄒姓女騎士發生碰撞，導致鄒女顱內出血、頭部重傷，經搶救後重度失智，終身無法自理，遭法院裁定監護宣告。

廣告 廣告

鄒女家屬認為和美清潔隊的垃圾車在執行勤務時過失肇事，向和美鎮公所提出國賠，請求鄒女醫藥費醫療費用1萬3746元、看護費用1212萬4240元等損害，及精神慰撫金200萬元，共計1425萬3050元。鄒女丈夫及2個兒子，也請求精神撫慰金各100萬元。

法院認為鄒女在66歲出車禍，平均餘命為20.96年，依霍夫曼式計算法計算，看護費用應為589萬7979元，加上醫療費、住院看護費、精神撫慰金200萬元，可求償798萬3025元。

法官審酌車禍發生緣由後，認為鄒女在路口號誌轉黃燈時，仍加速闖越路口，應負擔40％過失比例，和美鎮公所負責60％比例，在扣除已領的200萬強制險後，鎮公所應賠償鄒女278萬9815元。

至於鄒女丈夫及2子，分別獲得精神賠償金48萬、42萬、42萬，和美鎮公所總共應賠償410萬9815元；全案可上訴。

更多三立新聞網報導

70歲老夫妻開車撞民宅！屋主夫妻客廳聊天慘遭波及…4人受傷慘況曝

跑山獸挨轟賞金獵人！關鍵女山友還原「家屬溝通內幕」：10萬算很少了

連假訪友一去不回！20歲女深夜返家疑自摔捲車底慘死…家屬認屍悲痛欲絕

誤信「人造雨」喊國賠遭炎上！苗栗正妹司機喊話：200萬泡水車不修了

